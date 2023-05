Hay tendencias en redes sociales que se vuelven tan virales como inexplicables. Existen ciertos memes, retos y lenguajes tan propios de algunas aplicaciones y, dentro de estas, de colectivos específicos que su contexto se hace muy difícil de entender para los usuarios que no pertenecen a él.

El 'Murcia no existe', por ejemplo, es uno de estos casos: esta afirmación tan popular en Twitter o Tiktok no tiene ni pies ni cabeza si la sacas de las plataformas pero, dentro de ellas, se ha consolidado como una frase recurrente a la que se hace referencia tanto desde la propia Región como desde fuera. Aunque podría tener su origen en el nombre del partido Teruel existe, como una especie de reivindicación política en contraposición a la organización de la formación turolense, lo cierto es que resulta muy difícil definir cuándo comenzó a popularizarse.

Algo parecido está ocurriendo ahora con la tendencia "Solo es un pueblo de Murcia..." una dinámica que lleva varios días ocurriendo en TikTok y que consiste básicamente en un vídeo a modo de parodia donde se graba un mapa aproximándose a un pueblo de la Región seguido de una secuencia de imágenes impresionantes de otras partes del mundo que nada tienen que ver con el lugar en cuestión y acompañados de canciones virales como 'Counting Stars' de One Republic.

Entre los municipios y pedanías murcianos que han entrado a esta tendencia están Alguazas, La Unión, Los Alcázares, Los Dolores, Jabalí Nuevo, San José de la Montaña o Cartagena, donde las imágenes reales son sustituidas por clips de playas paradisiacas del Caribe, edificios impresionantes en Nueva York o monumentos como Notre Dame en París.

Aunque pueda parecer una frivolidad sin explicación, los números no fallan: y es que alguno de estos vídeos ha llegado a superar las 270.000 visualizaciones y 14.000 'me gusta' en TikTok, por no hablar de la tendencia.

El sentido del vídeo es contestar a los 'haters' que despreciarían a cualquiera de estos pueblos murcianos con un argumento que podría traducirse en "Si solo es un pueblo de Murcia, por qué tenemos estas maravillas". La gracia es que ninguna de las espectaculares imágenes se corresponden realmente con el territorio protagonista del vídeo.