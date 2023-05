El éxito de Pedro Sánchez este sábado en Murcia ha sido innegable. Si alguien lo pone en duda, una imagen vale más que mil palabras: el Pabellón Príncipe de Asturias ha estado lleno hasta la bandera (y de banderas socialistas).

Mucha gente no da crédito a semejante poder de convocatoria del presidente del Gobierno en una Región en la que todas las encuestas dan por ganador, de cara a las elecciones autonómicas del 28M, al Partido Popular, con Fernando López Miras como cabeza de lista. De hecho, esta es una de las 'curiosidades' más comentadas en redes en el día de hoy, tras ver el fervor que ha despertado el jefe del Ejecutivo.

Ha despertado tanto fervor como pasiones ha levantado: que se lo digan a la mujer que se ha lanzado, como si de Bon Jovi se tratara, a su cuello al verlo entrar. Ni se lo ha pensado al ver a Sánchez pasar por su lado. Si llega a gritar "¡Pedroooooooo!" la euforia habría sido, literalmente, la misma que la de Penélope Cruz al entregar el Oscar a Almodóvar, y el momento, recogido en vídeo, tendría la misma magnitud para ser recordado por los siglos de los siglos. Viral ya es.

La foto que 'se lo ha puesto en bandeja' al PSOE

Sin embargo, no ha sido esa la única escena que ha quedado inmortalizada. La visita del líder socialista a Murcia ha generado tanta cola y aglomeraciones para entrar al pabellón que, una vez que todo el público estaba dentro, allí no cabía un alma más. El sold out, aforo completo, el cupo lleno... se ha fotografiado desde montones de ángulos. Una de ellas, en las que se aprecia perfectamente el llenazo, ha sido una verdadera delicia para el PSOE (nacional), que ha aprovechado la imagen para 'atizar' al PP, a López Miras y a Feijóo.

El líder nacional del PP visitó la Región por sexta vez -algo de lo que se enorgullecen mucho los populares murcianos, de sus recurrentes apariciones- el pasado 22 de abril. Vino al acto de presentación de los 45 candidatos de su partido a las alcaldías para los comicios municipales, en compañía del presidente regional. Con la nueva comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la Comunidad, que se celebró también en el Pabellón Príncipe de Asturias, el PP dijo por adelantado que estaba previsto un acompañamiento masivo: se esperaba la asistencia de 4.000 personas.

Respecto al seguimiento, los populares guardaron silencio, pero las redes no: las fotos, muy comentadas, mostraban gran parte de las gradas vacías. Las comparaciones son odiosas, así que el PSOE ha rescatado la imagen para sacudir a la oposición en su cuenta de Twitter (con un mensaje en el que han mencionado a Feijóo, López Miras y al PP). En 2023, el voto también se juega en las redes sociales: "Busca las 7 diferencias... Saludos desde Murcia".