La nueva viralización del estudio que revelaba a Murcia como la comunidad autónoma más odiada de España ha levantado ampollas: aunque la investigación se publicó en 2018, ha vuelto a saltar a la palestra de cara a las próximas elecciones autónomas y municipales de 2023.

María Esteban, una joven murciana estudiante de medicina que cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram y 73.9 millones de 'me gusta', ha reaccionado a la noticia de la forma más constructiva posible: enumerando cinco inventos con firma murciana que hacen a esta Región "imprescindible" para España en concreto y, en general, para el resto del mundo.

El primer invento al que ha hecho referencia la murciana es el polémico pan con tomate: "así que se rasquen todos los pantumacas catalanes: te puedes leer la historia, que fueron los albañiles murcianos los que lo inventaron".

Después, ha señalado el submarino, inventado por el cartagenero Isaac Peral en 1986 y cuyo primer modelo se conserva a día de hoy en el Museo Naval de Cartagena, en la Región de Murcia: "el submarino, que nunca me he montado en uno, pero siempre hace falta".

Acto seguido, María ha hecho referencia a un invento realmente imprescindible: el cajero automático, cuyo prototipo desarrollaron entre Cieza y Londres los ingenieros Luis Anaya y Bernard Brunton en 1913: "a ver cómo sacabas dinero tú luego, mariloli".

Llegando al final de su defensa, la creadora de contenido ha apuntado a "lo mejor de Murcia: las marineras y la Estrella de Levante", concluyendo que "si tú pruebas esto te desmayas".

Por último, ha reconocido que "es verdad que hablamos regular, pero ¿Quién habla bien en España? El que no se come la 's' la pronuncia demasiado, el que no ganguea y el que no habla otro idioma, porque el catalán y el valenciano español español no son. Es que ahora somos todos una reencarnación de Cristóbal Colón. Nosotros hacemos una acomodación del lenguaje"