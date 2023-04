'First Dates' ha celebrado sus siete años en antena en España con un canto a la diversidad y un hito generacional: un par de jóvenes que se han citado en el famoso restaurante han contado que comenzaron a ver el programa cuando tenían tan solo 11 años. El show de citas a ciegas ha sido testigo de muchas historias de amor, desamor y también curiosidades que han salido a la luz semana tras semana.

Pedro y Aram han sido los dos chicos cuya cita se emitió el pasado lunes 16 de abril y que han sido protagonistas del programa-aniversario donde 'First Dates' ha conmemorado sus siete años de andadura en el país.

Pedro, el joven murciano de 18 años ha contado que comenzó a ver el programa con once años junto a su abuela, que sigue siendo una fan incondicional del programa: "Mi abuela ama 'First Dates', todas las noches se pone el programa antes de acostarse"

Respecto a su vida sentimental, el de Murcia ha reconocido que es "un cornudo" y que le han sido infiel en hasta siete ocasiones: "Uno al final se acostumbra a que le pongan los cuernos, si yo te digo que son Maléfica, soy Maléfica".

Por su parte, Aram de 21 años ha reconocido que tampoco las ha tenido todas consigo en lo que al amor se refiere: "Soy muy sentimental".

"Me querían asesinar"

Al final, Pedro y Aram no han hecho 'match' en lo sentimental y se han ido cada uno por su lado, pero sí han coincidido en un aspecto: lo dura que ha sido la infancia para ambos por la violencia y falta de respeto hacia su orientación sexual y sus códigos de vestimenta.

El murciano ha dicho sobre esto: "Yo he tenido una infancia muy difícil con mi sexualidad. Me han dicho que me querían asesinar, que me querían matar, que me querían pegar. Estuvieron a punto, pero a punto". De la misma forma, Aram ha contado que es tuvo que cambiar de colegio: "Me gustaba mucho el baile, y me perseguían por el recreo y una de las veces hasta me caí por las escaleras".