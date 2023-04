El periodista -que es uno de los autores más importantes del país con grandes obras como Territorio Comanche, Las aventuras del Capitán Alatriste o la trilogía de Falcó- se 'enfrentó' en 2017 con un usuario de Twitter que se atrevió a corregir la ortografía de uno de sus mensajes.

Parece que a Pérez-Reverte, académico de la Real Academia Española (RAE) desde 2003, no le sentó nada bien la indicación, porque respondió refiriéndose al tuitero como "listo", en el peor de los sentidos: "Usted no corrige a nadie". Fue tal la satisfacción del usuario al ver que el escritor entró en su juego, que acabó utilizando el hashtag #HeCorregidoAReverte.

"Ella dijo "te mataré mientras duermes si vuelves a pegarme". El le miró los ojos y no volvió a dormir tranquilo. Tampoco volvió a pegarle". Este fue el mensaje que abrió la caja de Pandora. "Él le miró a los ojos" #hecorregidoareverte" fue el que sembró la discordia. Y de ahí, nació la discusión.

Pérez-Reverte: ".No se pase de listo, que ya hay muchos. Le miró los ojos como le miró la boca. No la miró a los ojos. Usted no corrige a nadie, listillo"

Tuitero: "yo iba más bien por la tilde"

P. R: ".Sin duda falta una tilde, tiene razón (esto es Twitter y no llevo gafas de leer). Dejaremos en listo lo de listillo. Un saludo, amigo mío"

T: "viniendo de usted, le agradezco lo de listo, pero añado el hastag #revertemehadadolarazón"