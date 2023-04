Murcia se ha convertido en el objeto cómico de muchos humoristas profesionales, como David Broncano, y populares: ya sea por el acento, por las costumbres o por cualquier motivo inexplicable, la Región siempre está en la boca o en el tuit de alguien, por mucho que algunos esgriman que "no existe".

Pero, si alguien sabe reírse de sí mismo, ese es el murciano: ahora que la polémica está servida tras el sketch donde 'Polònia' parodíó a la Virgen del Rocío 'ridiculizando' el acento andaluz, son muchos los que intentan acotar cuándo es o no lícito hacer un chiste sobre la cultura o la forma de ser de un colectivo.

En medio de la vorágine sobre el debate nunca extinto sobre los límites del humor, hace tan solo unos días se hizo viral el chiste de un murciano en TikTok que, republicado por la cuenta Cooltura (@coolturabasura) en Twitter ha superado ya las 20.000 visualizaciones en esta plataforma, sumándose a las cuatro millones de visualizaciones con las que cuenta en la red social original.

Costumbrismo murciano en TikTok

Desde la cuenta Mariano y Punto (@marianoypunto) en TikTok, Juan Carlos Pujante despliegue sus dotes de humorista junto a su familia: con pequeños sketches de pocos segundos de duración donde se ríen de situaciones de la vida cotidiana habituales en un modelo de familia estándar, y que giran en torno a clichés como la mala relación entre las suegras y los yernos; o los roles de género asociados al hombre y a la mujer dentro de la pareja normativa.

El vídeo que se ha viralizado sigue el patrón estético de buena parte de sus piezas: uno de los dos padres, en este caso la madre, sentado en el sofá viendo la tele mientras el otro irrumpe en la estancia. El chiste comienza cuando él entra en el salón con su hija cogida de la mano y un extravagante collar de habas: "Nena, ya está la cría vestida para el carnaval. Podemos irnos cuando quieras".

La madre, entre estupefacta y enfadada pregunta: "¿Pero de qué has disfrazado a la cría?" A lo que el le responde con el remate del chiste: "De lo que tú me has dicho, de 'habas atadas'" a lo que ella responde "De Avatar, gilipollas, AVATAR".