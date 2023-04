La 'influencer' murciana Susana Molina, más conocida como Susana Bicho y famosa por haber ganado la 14 edición de Gran Hermano ha visitado su tierra natal para disfrutar de las Fiestas de Primavera. A través de su cuenta de TikTok, la concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha acercado a sus seguidores algunos de los conceptos como el Bando de la Huerta, los trajes regionales o las barracas.

Al principio, la joven cuenta que está en Murcia porque al día siguiente es el Bando de la Huerta y que esa misma noche va a cenar con unos amigos: "Juntarnos es super raro porque cada uno tiene su vida, sus hijos, viven fuera y vamos a cenar a una barraca que también os enseñaré qué es una barraca y qué se come".

Una vez en la barraca, Susana explica que se trata de "una cabaña hecha de caña" y muestra algunos de los platos típicos que se comen en ella como el zarangollo, la longaniza o el paparajote: "No se puede enseñar toda la comida porque estaba con mis amigos que hace mil años que no los veía y la verdad que se me olvidó grabar la mitad y ya me fui a dormir porque al día siguiente era el bando".

"Eres una mesa camilla"

Antes de pasar a comentar el Bando de la Huerta, Susana relata a sus seguidores en qué consiste el traje regional y cómo lo adapta ella al calor: "primero aclarar que aunque yo sigo bastante los códigos de vestimenta de huertano no me lo pongo absolutamente todo. Es decir, no me pongo las enaguas, no me pongo el corpiño, porque en Murcia hace bastante calor y aparte es que no se ve y es mucho más cómodo como yo lo llevo. Yo me pongo como los pasos mínimos que se tienen que poner hay mucha gente".

Tras esto, la 'influencer' pasa a comentar una costumbre muy extendida durante el Bando de la Huerta: "Muchas chicas se visten de huertano. A mí no me gusta, ósea no voy a decir más al respecto porque no quiero sumar haters, no me gusta absolutamente nada. Yo en realidad me veo mona con el traje de huertana. A ver, no es el típico traje de flamenca que te hace figura, eres una mesa camilla, pero a mí me gusta, yo me veo bien.

Por último, cuenta que fue a casa de un familiar para vestirse y el 'outfit' final "yo me pongo es el refajo, el pico, el delantal, los broches, una cruz que se pone en el cuello, los pendientes y los claveles que son súper típicos y el lazo. Luego por la calle pues ya hay música, se come y se bebe y luego por la tarde hay un desfile".