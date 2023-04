"¿Cuál es la comunidad que crees que sobra en España?" así comienza el vídeo viral que, en los últimos días, ha vuelto a dar una "paliza" virtual a la Región de Murcia. En él, un creador de contenido original de Pamplona, Navarra, pregunta a un grupo de jóvenes sobre cuál es el territorio que no debería estar en España.

Los encuestados, entre risas, señalan casi de forma unánime a la Región de Murcia y es que, el territorio uniprovincial del sureste se ha convertido en uno de los más castigados en redes sociales a lo largo de los últimos años. Por una razón inexplicable, los murcianos se han convertido en el blanco del resto de comunidades autónomas, que se ensañan a la hora de hacer chistes sobre el acento o las costumbres de sus vecinos.

Hace tan solo unas semanas, se hacía viral un vídeo parecido donde se consultaba a varios jóvenes madrileños, aseguraron que el murciano era "el peor acento de España".

Nuevo varapalo a los murcianos, esta vez desde Navarra

En esta ocasión, han sido los jóvenes navarros los que han dejado la moral murciana por los suelos: el vídeo, que ya acumula casi 500.000 visualizaciones, enseña cómo un grupo de 8 hombres encuestados 3 de ellos señalan a Murcia de forma unánime por dos motivos: "En Murcia no saben hablar" y "No me gusta, sin más".

Después de este grupo, el tiktoker llamado 'El mimo' pregunta a otras dos jóvenes y una de ellas también se refiere a Murcia. A la hora de dar un motivo, asegura que "Murcia no existe", uno de los chistes más habituales recientemente sobre la Región.