Salir a preguntar qué es lo mejor y qué es lo peor de un lugar puede dar lugar a polémicas, pero en el caso de Murcia crea más unión que división: el pasado viernes 17 de marzo, la cuenta PapeoFoods (una pareja de creadores de contenido gastronómico) subió un vídeo a TikTok donde preguntaban a distintas personas qué era lo que más y lo que menos les gustaba de la Región y aunque obtuvieron una buena cartera de opiniones, todas giran en torno a una idea similar parecida para lo bueno y para lo malo.

Desde la plaza de la Catedral, en la ciudad de Murcia, Raúl preguntó planteó la misma pregunta a cuatro personas que, con sus matices y detalles, respondieron de forma muy parecida tanto para lo bueno como para lo malo.

Qué es lo que más le gusta a los murcianos de Murcia

La primera parte de la pregunta, "¿Qué es lo que más te gusta de Murcia?" se resolvió con un acuerdo mayoritario: tres de los cuatro entrevistados concedieron en destacar las buenas condiciones climatológicas de la Región, aunque para la última de las encuestadas, la mejor estación sin lugar a dudas es "la primavera".

Además del tiempo, el primero en responder resolvió que "la ciudad en sí enamora" además de destacar el acceso a distintos parajes naturales a tan solo 20 minutos en coche desde la capital: "A mí Murcia me gusta bastante, tengo que reconocerlo".

Sobre la accesibilidad también coincidía la segunda joven entrevistada, que destacaba que se puede llegar "a todos sitios andando" dentro de la ciudad, además de valorar el ambiente: "siempre tienes un plan para salir y pasártelo bien".

Qué es lo 'peor' de la Región de Murcia según sus habitantes

Si en torno al buen tiempo hubo una respuesta prácticamente unánime, también para su contrapartida: el calor en verano. El primer entrevistado, que no se lo pensó dos veces para responder que "el tiempo" era lo mejor de la Región, tampoco tuvo dudas en señalar al verano como el peor mal de la comunidad: "No puedes estar aquí en verano, tienes que irte a la playa o a cualquier sitio. Está desértica Murcia. No hay ni Dios, tienes que huir de aquí".

De la misma forma, la segunda chica entrevistada apuntaba a los termómetros como lo peor de Murcia: "El calor: estamos a marzo y a 30 grados, osea un poco too much". Además, también se mencionó la falta de aparcamiento o la comunicación deficiente con el resto de comunidades autónomas.