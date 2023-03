Los chistes de murcianos empiezan a ser, en el humor español, más recurrentes que los de Lepe: más allá de la broma de Twitter que se plantea recurrentemente si Murcia existe o no, entre los cómicos empieza a popularizarse utilizar a la Región y los estereotipos sobre ella como recurso gracioso.

Hace unas semanas, fue la cómica Isabel Rey Hernández quien soltó estopa a la "Aitana murciana"; poco antes, el programa 'Polònia' se apoyó en la "pobreza" de la Región para completar su parodia del anuncio de la Comunidad de Madrid con Mario Vaquerizo.

En esta ocasión ha sido Juanjo Albiñana, un monologista de Albacete que aprovechando una anécdota laboral en el famoso chiringuito Rockola de La Azohía, quién ha puesto a la Región en el centro de su humor. De momento, los chistes sobre murcianos parecen no pasar de moda, o al menos eso aparentan las casi 150.000 visualizaciones que acumula el corte que se ha hecho viral en TikTok.

En esta parte del monólogo, Juanjo se "asegura" de no contar con ningún murciano entre el público antes de entrar a contar los dos chistes que giran en torno a dos clichés recurrentes: la palabra "picoesquina" y las características vocales abiertas o alargadas del dialecto.

"Estoy hablando con el que me había contratado allí en la Azohía, en la playa. Media hora hablando con él y ya me pregunta "de dónde eres" y digo "soy de Albacete" y me dice "para ser de Albacete hablas bien..." Esto me lo dijo un murciano: ¿habéis visto cómo hablan los murcianos o no? Acho, pijo, huevoh", cuenta el comediante.

Después, escenifica cómo paró un murciano por la calle para preguntar por el local Rockola: "Sí hombre tío, ahí tieneh una redondicah. ¿Sabéis lo que es una redondicah? ¡Una rotonda! Y me dice: ¿Y ves que hay un "picoesquina"? ¡Un "picosquina" es una esquina normal! Pero ellos dicen "pico esquina": le meten fantasía. Creen que hablan en élfico, ¿sabes? Y lo que más me impactó fue cuando me dijo: "¿Y ves que hay un beh? ¿Sabéis lo que es un "beh"? ¡Un bar! ¿Donde te tomas la cerveza? Un "beh" . Dice "hay un beh", dice "lo veh". Y yo: seeeh porque se te pega ya esa mierda".

La reacción en redes sociales al monólogo de Albiñana

Aunque algunos han reaccionado con indignación al sketch de Juanjo Albiña: "No entiendo que un tío de Albacete se ría de Murcia, más quisieran ellos tener lo que tenemos aquí" o "Soy murciana y no hablo así... pero bueno, así seguimos, poniendo etiquetas" o "Murcia se respeta"; la mayoría de comentarios revindican que sus lectores están orgullos de la Región de Murcia o, directamente, reconocen que hay que tomarse con filosofía los mensajes en clave de humor.