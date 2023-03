Una canción en inglés que parece decir algo en Español: el fenómeno 'Momento teniente' (letra una lengua que parecen tener un significado distinto en otra) llegó a tener hasta una sección en 'El Hormiguero' donde Pablo Motos retaba a los invitados e invitadas a que interpretaran qué quería decir la canción en Español.

Aunque ya ha dejado de emitirse, hasta el año 2019 en la visita de Ozuna se estuvieron reproduciendo los mensajes ocultos dentro de las canciones que los propios espectadores podían enviar a través de un formulario. En la página web del programa de Antena 3 se podían sugerir el mensaje oculto dentro de una canción y hasta señalar en qué minuto se producía el 'momento teniente'.

El 'momento teniente' de Miley Cyrus con Murcia

No llegó a salir en 'El Hormiguero', pero podría haberlo hecho perfectamente: el usuario Murcia Notificaciones ha compartido un fragmento de la canción 'The Climb' de Miley Cyrus en el videoclip de 'Hannah Montana The Movie' donde se puede intuir cómo si en el verso "I'm gonna remember most, yeah" dijera "I'm gonna remember Murcia".