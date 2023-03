Parece que este sábado Mikel López Iturriaga, director de El Comidista que se autodefine a sí mismo como "el jefecillo" del portal, ha disfrutado a lo grande con su intervención en la Biblioteca Regional de Murcia. De hecho, así lo ha dejado por escrito en Twitter. Sin embargo, al desvelar al resto de personas que no acudieron al encuentro los temas de los que se hablaron, Ituarriaga ha conseguido llevar el nombre de Cartagena directo al Trending Topic, y no por una buena razón: ha logrado enfadar y enfrentar a muchos usuarios.

El experto en gastronomía ha querido alagar a la Biblioteca Regional por el rato que pasó allí. A eso se suma que sus palabras han sido citadas en un tuit de la biblioteca, en el que ha añadido unos corazones (a modo de respuesta agradecida). Una reacción que ha indignado más si cabe a la gente, hasta el punto de que la cuenta de Twitter de esta ha acabado eliminándolo. Sin embargo, no hay tuitero al que se le escape una captura antes de que el mensaje desaparezca.

Las palabras que han desatado la guerra

"Qué fantasía la charla ayer en La Comicteca de la Biblioteca Regional de Murcia. Hablamos de comida y también de Anarcoma, Miércoles Addams, Ellie de The Last of Us, el reguetón, Omar Montes y el restaurante Ramsés. Y también de las marineras y el procès cartagenero, claro". Al darle difusión a este comentario que habla de "procès cartagenero", las redes se han incendiado, como se suele decir.

Asimismo, sin tener muy en cuenta el alcance de sus palabras, el director de El Comidista ha respondido a su propio tuit de manera jocosa: "Perdón a Catalunya por escribir mal procés: es culpa de la RAE que me tiene loco con las tildes".

Qué fantasía la charla ayer en La Comicteca de la Biblioteca Regional de Murcia @brmu. Hablamos de comida y también de Anarcoma, Miércoles Addams, Ellie de The Last of Us, el reguetón, Omar Montes y el restaurante Ramsés. Y también de las marineras y el procès cartagenero, claro pic.twitter.com/r5QfyUdsH2 — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) 11 de marzo de 2023

Poco, muy poco, han tardado en reaccionar los usuarios de Twitter de la Región. Con sus respuestas han tachado a Mikel López Iturriaga de "inculto", de "irrespetuoso al mismo tiempo que cree hacer gracia", de "ignorante"... Incluso le han pedido que se "lave la boca antes de hablar de Cartagena". Por otro lado, también están quienes se han enfadado igualmente, aunque en el sentido contrario, asegurando que el "único procés que existe es el murciano".

"Lo han eliminado, pero por suerte ha quedado constancia", ha indicado otro usuario que ha compartido un pantallazo del tuit de la Biblioteca Regional en el que ha divulgado el comentario de su invitado. "Aquí tenemos otro motivo más para entender el centralismo enfermizo y sectario de esta Región "DE" Murcia, corazoncitos a una persona que insulta a Cartagena con su ignorancia, y lo que es peor, con lo que le han contado allí". La polémica está servida.