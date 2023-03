La anomalía climática volvió a instalarse ayer, miércoles 8 de marzo, en la Región de Murcia y otras regiones del sureste peninsular. Tal y como avisó Mario Picazo: "La Europa del norte y del sur dividida esta semana por unas anomalías térmicas de gran contraste. En el sur (incluyendo España), los termómetros llegarán a marcas máximas de 5 a 10 grados por encima de lo habitual estos próximos días, pero para el fin de semana serán aún más positivas".

Las temperaturas de más de 30 grados en Murcia han dado lugar a imágenes tan pintorescas como las que ya vivimos el pasado mes de diciembre, cuando la Región alcanzó temperaturas primaverales en días tan señalados como Nochebuena y Nochevieja.

La coincidencia de estos aumentos de temperaturas con días clave, como el pasado 8 de marzo, deja imágenes realmente impactantes. Sin ir más lejos, en la manifestación que recorrió la Gran Vía para reivindicar el fin de la violencia contra las mujeres y la igualdad efectiva entre ellas y sus congéneres, se pudo ver a personas ataviadas con prendas de manga corta o incluso de tirantes.

La clave para reconocer quién ha madrugado en Murcia

Como es habitual, además de curiosas estampas, estas alteraciones climáticas también dejan un simpático rastro de humor en redes sociales. Una de las publicaciones más secundadas sobre el azote térmico que sufrió la Región el miércoles ha sido la de Gabriel Carrión: un joven filólogo hispánico que ha dado con la clave para identificar qué ciudadanos han madrugado.

"En Murcia, cuando se acerca la primavera, puedes saber quien ha madrugado por la cantidad de ropa que lleva colgada del brazo al mediodía and I think that's beautiful", comentaba en un aclamado tuit que ya acumula más de 1.500 'me gusta' y 35 mil visualizaciones.