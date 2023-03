La gastronomía murciana está llena de platos típicos como el pastel de carne o el paparajote, pero si hay una tapa típica que apetece a todos los ciudadanos de la Región cuando se sientan a tomar el aperitivo, esa es la marinera.

La marinera consiste en una rosquilla crujiente con ensaladilla rusa tradicional por encima y una anchoa: el marinero, con la misma estructura pero un boquerón sustituyendo a la anchoa, y la marinera sin anchoa ni boquerón encima. Aunque no se trata de una tapa muy elaborada, se trata de una de las más admiradas entre los visitantes de la Región y de las que más echan de menos los murcianos cuando salen de su tierra.

El vídeo viral que explica cómo comer una marinera

Aunque pueda parecer sencillo, tiene su ciencia como todo: comerse una marinera no plantea muchas dificultades para los invitados, salvo cómo evitar que se rompa y desparrame toda la ensaladilla rusa. Para evitar este pequeño accidente, las murcianas Sherezade y Murcia qué plan han elaborado un vídeo donde explican "cómo comer una marinera sin que se rompa".

"Una marinera está compuesta por ensaladilla rusa y una anchoa por encima. La anchoa debe estar partida en tres partes, sino no vale. El truco para que no se rompa está en la rosquilla, no cometáis el error de morder por la punta sin ensaladilla: se muerde siempre por la parte que se une", explican desde la mítica Plaza de las Flores.

La publicación ya ha superado las 450.000 visualizaciones y los 10.000 me gustas en TikTok, aunque algunos critican que se trata de una explicación evidente y que tan solo necesita atender a la pura lógica, por las dimensiones de su repercusión parece haber servido a más de un turista enamorado de las marineras murcianas.