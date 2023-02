Puede que este sábado sea Esperanza Gracia la que 'tenga' algo que "le inquieta, le atormenta o le perturba", como ella misma pregunta cada madrugada a los espectadores del horóscopo de Telecinco. A la famosa astróloga le ha salido competencia en Murcia, una tierra que parecía que la 'adivina' ya tenía conquistada.

Sin embargo, existe en la ciudad quien también sabe vaticinar el futuro... y leer los astros. Además, con un nivel de interpretación supremo, hasta el punto de saber de qué barrio de Murcia es alguien en función de su signo del zodiaco.

La popular cuenta de Twitter Murcia Notificaciones ha 'echado' sus cartas y ha descrito al detalle, con un vocabulario muy murciano, cómo es la personalidad de cada ciudadano dependiendo de la zona en la que vive. Y, según las respuestas, la predicción es bastante acertada...

Aries: La Flota

"Bastante sociable, el que siempre pone casa cuando sale con el grupo de fiesta porque los otros 'viven lejos'. Le mola el rollo 'aesthetic' y usa el tranvía para todo".

Tauro: El Infante

"El típico que, a pesar de vivir cerca del centro, va en coche/autobús a todos sitios. Va de malote/a, pero en realidad es un trozo de pan. El rico del grupo que si le pides perras te las deja".

Géminis: El Ranero

"Estudias en la facultad de Espinardo y te gusta conducir porque no tienes que pasar por el centro. Vistes bien y te gusta ser el centro de atención. Te llevas bien con todo el mundo".

Cáncer: Santa Eulalia

"Le das muchas vueltas a las cosas y pasas de relaciones. Prefieres vivir la vida y no perderte una. Aún no has superado que se dejasen de hacer paellas en el fiestódromo".

Leo: San Antón

"El más 'echao palante' del grupo. Le mola el techno y casi todo lo que compra es del Corte Inglés. No te gusta mucho gastar dinero y eres el típico que sube la historia cuando tenemos un cielo guapo en Murcia".

Virgo y Libra: Santa Catalina

"Estudias algo relacionado con Letras y cuando sales siempre pides lo mismo (quintico y marinera). Vives en un piso antiguo pero reformado y en verano tiras pa La Manga".

Escorpio y Sagitario: Santiago el Mayor

"Se conforma con poco, aunque en las relaciones es muy exigente. Se cree que vive en el centro, pero en realidad lo odia. 24/7 en el gym, no le digas de quedar que no puede".

Capricornio y Acuario: El Carmen

"Estás harto de las obras del tren, tienes poca paciencia y odias conducir. Estudias en la Merced y no te pierdes un jueves de tascas".

Piscis: San Pío X

"Dice que es del centro, pero también sabe de sobra que le pilla retirado. Le gusta hacer mil planes, pero en realidad no tiene un duro. Al principio borde, pero luego se suelta y se hace amigo de todo el mundo".