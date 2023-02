Quién necesita ver 'La isla de las tentaciones' si puede ir a la universidad. Muchas veces, buscamos en los programas de televisión lo que tenemos justo delante de nosotros, solo tenemos que observar y buscar los mejores cotilleos a nuestro alrededor.

La Universidad de Murcia se ha vuelto a coronar protagonista de Twitter esta semana con una nota viral que, según ha informado Anabel Pérez (@anabelperezm13) habría aparecido en la facultad de Educación del Campus de Espinardo.

La tuitera publicó la imagen del trozo de papel manuscrito el pasado 14 de febrero, día de los Enamorados, y ya ha recibido más de 210 mil reproducciones y 2.600 'me gusta'.

La emisora de la nota se dirige a un tal Pedro, con quien se deduce que ha mantenido una relación afectivo sexual durante los últimos meses. La joven explica que le escribe públicamente ya que él no tiene "la vergüenza" de responderle por teléfono y, a continuación, expone los mensajes que quiere hacerle llegar y que podrían estar sacados perfectamente de cualquier programa del corazón.

"Quiero que sepas que no me molesta que te follaras a mi amiga Andrea. ¿Sabes por qué? Porque yo estuve con tu amigo Luis el 17/10/2022 y no... no lo sabías", no contenta con esta confesión, la chica se ensaña con dos detalles: una enfermedad de trasmisión sexual y una comparación entre ambas parejas: "Debo decirte que él ha sido quien me pegó la candidiasis, te mentí cuando te dije que era una infección JAJAJA. Pero, dejando a parte todo esto, él fue el que me dio el mejor orgasmo de mi vida".

Por último, al más puro estilo Shakira, le manda sus mejores deseos y se despide no sin insultar antes a la que fue su amiga: "Que te vaya bien con Andrea (una loba como yo no está para tipo como tú) y, por cierto, a ver lo que tarda en ponerte los cuernos porque todos saben que es una 'guarra'".

"Necesito saber más de este chisme"

Aunque, Anabel, la principal fuente de este cotilleo se comprometió a mirar "si ha habido respuesta para compartirla", a fecha de hoy todavía no se ha detectado ninguna réplica pública por parte de ninguno de los mencionados. Mientras, en redes, cientos de personas siguen pendientes de la historia de Pedro, Luis y las dos chicas.