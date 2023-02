"Yo me limpio el culo con la bandera gay" es, quizá, la frase más impactante del discurso de cinco minutos que Eduardo Bó Rabadán ha publicado en su cuenta de Instagram para aclarar los motivos de su expulsión del 'I Lorca se Remanga', pero desde luego no la más polémica.

El cocinero se ha identificado a sí mismo como "no heterosexual" y ha reconocido haber tenido relaciones con otros hombres. Después, ha intentado explicar la idea que le ha valido la cancelación del Salón del Manga: que Franco tenía razón al considerar "deleznables" a "toda la comunidad LGTBIQ+, Hembristas y gente de otras etnias/razas".

"No me refería a que Franco matara gente. ¿Es que es lo único que hizo?"

En el vídeo, Eduardo intenta demostrar que las acusaciones de homofobia y xenofobia vertidas contra él no son ciertas. El argumento principal que utiliza para justificarse es que él mismo pertenece al colectivo LGTBI+ y que le gustan los hombres.

Para explicar la contradicción entre que él mismo sea gay o bisexual, pero que esté en contra del colectivo LGTBI+, reivindica que "uno puede ser gay, bisexual o lesbiana sin estar dentro de un colectivo, porque al final es un grupo de personas que defiende una serie de cosas", una idea que ha resumido con una impactante afirmación "yo me limpio el culo con la bandera gay".

ermano mirad al tío q han invitado para dar una charla de cocina japonesa yo estoy flipando con esta gente https://t.co/KRCzzAQuHs pic.twitter.com/qxsi6MRDCp — la chustas oficial© (@chustaporro) 15 de febrero de 2023

Después, aclara a qué se refería cuando dijo que "Francisco Franco no estaba equivocado sobre lo deleznables que sois". Según explica Eduardo, "cuando yo dije que Franco tenía razón no me refería a que matara gente" y se pregunta retóricamente si esto fue lo único que hizo el dictador en casi cuatro décadas de Régimen: "¿Es que es lo único que hizo Franco?¿Matar gente?".

Finalmente, aclara que "yo lo que decía cuando es que Franco tenía razón cuando en sus discursos decía que en la sociedad había agentes desestabilizadores" en referencia al activismo por los derechos sexuales.

Anuncia su militancia activa en VOX

Aunque Eduardo ya había sido militante de Falange y compartía regularmente publicaciones sobre el partido ultraderechista VOX, a raíz de su expulsión del 'I Lorca se remanga' ha anunciado que, a partir del mes que viene, será militante activo de VOX: "voy a hacer lo posible por concurrir a las elecciones. Si mi opinión no puede ser escuchada en las redes o en la calle, lo va a ser en el Congreso".