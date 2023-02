Negar que Murcia se ha convertido en el 'nuevo Lepe' se hace cada vez más difícil: hace tan solo unos días, un miembro del público de 'La Resistencia' confundía el Mar Menor con el Mar Muerto y, el pasado seis de febrero, en la entrega 72º de la sexta temporada del programa de Movistar Plus la Región volvía a ser protagonista de una de las bromas del late show.

En esta ocasión, David Broncano entrevistó a a Blon y Tirpa, dos de los raperos más importantes del panorama musical y que visitaban por primera vez el plató de 'La Resistencia. Este dúo, experto en la categoría de freestyle es mundialmente conocido por su éxito en batallas de gallos y otras celebraciones internacionales de improvisación.

Pero, en otro punto de la hora y media que dura el programa completo de 'La Resistencia' se produjo una escena surrealista con la bandera de la Región de Murcia. Mientras Broncano conversa con el público, pregunta "¿Quién estaba gritando 'Viva Murcia' como un puto loco" hasta que descubre a un hombre enarbolando la enseña carmesí.

En ese momento, Ricardo Castella, humorista y director de 'La Resistencia' le advierte: "No lo agites así que parece que vas a hacer un número que he visto yo...", a lo que Broncano precisa: "Parece que vas a hacer el número del 'stripper' con la polla". Pero, para cuando el presentador recalcula para decir que "No se puede dar con la polla en la bandera de Murcia", la cámara descubre que el hombre que sostiene el símbolo está fingiendo que lo aporrea con los genitales gracias, seguramente, a la presencia de un cómplice que hace el gesto mientras el protagonista coge la tela con ambas manos.