Aunque la Asamblea Regional todavía no ha aprobado la división comarcal que, según el artículo 3 del Estatuto de Autonomía, tendría que agrupar los 45 municipios que forman la Región. Pero más allá de la comarcalización oficial existe una propuesta preautonómica realizada por el Consejo Regional de Murcia en 1980 que en algunos casos sigue utilizándose actualmente.

Es en esta división preautonómica, que desglosa la Región en doce comarcas, en la que se ha basado un usuario de Twitter - @maxim_estrella - para explicar Murcia en clave de humor "a los no murcianos". Las propuestas de este internauta se basan en tradiciones de cada lugar, como la Semana Santa de Lorca o los carnavales en Águilas, así como noticias curiosas que 'definirían' a cada área de la Región.

Según esta broma de 'Jorge CEO of laísmo', los municipios de Jumilla y Yecla que forman la comarca del Altiplano serían "Carreras ilegales de tractores" en referencia a la detención de seis personas en 2017 por robar tractores para competir en carreras rurales. Respecto a Lorca y Puerto Lumbreras se reconocerían como "De qué paso eres", por el fervor de los lorquinos por sus pasos azules y santos en Semana Santa; mientras que Águilas quedaría segregada de comarca del Alto Guadalentín identificada por sus famosos "Carnavales".

La mayoría de los municipios de la comarca del Noroeste, excepto Calasparra ('Welcome to the rice fields, motherfucker'), se explicarían como "Acho kanevao"; mientras que parte de la Vega Alta, Abarán y Blanca, se sumarían al Valle de Ricote y la Huerta de Murcia para ser reconocidos como "Arroz y sopa con limón".

En relación al Bajo Guadalentín, Mazarrón se convertiría en "Mazabronx", mientras que Totana, Alhama de Murcia, Librilla y Aledo serían "Desierto y fábrica de jamón" por el Desierto de Mahoya-Abanilla y la fábrica de ElPozo Alimentación.

La comarca de Mula pasaría a ser "No reconocen a Francisco como Papa y tienen su propio Papa, Gregorio XVIII", el motivo de este complejo nombre se remonta a la existencia de la Iglesia palmaria: una escisión de la Iglesia católica que tuvo como máximo representante a un hombre de Mula: Sergio María, llamado Gregorio XVIII durante su papado, que abandonó en 2016 para casarse declarando sobre esta Iglesia que "Desde el principio fue todo un montaje".

Otros municipios identificados por noticias curiosas que sucedieron en ellos son Molina de Segura, "Molina supera el consumo de cocaína por habitante a capitales como Berlín y París"; Fuente Álamo, "Un menor de Fuente Álamo finge un secuestro para saltarse los exámenes"; "En burro al barbero en Santomera" o "Se lía a tiros en la puerta de un bar de Murcia porque iban a cerrar y él no quería irse" en Sangonera la Verde.

Por último, Torre - Pacheco sería "Sede de Vox", por la victoria de la extrema derecha en las pasadas elecciones municipales, donde obtuvo el 38% de los votos o "En este pueblo Convergència y Unió ganó las elecciones europeas" en Ojós.

Además, no contento con repartir entre los municipios regionales, Jorge también ha identificado a una amplia selección de localidades de Albacete como "Murcia Irredenta".