'First Dates' es un programa de citas a ciegas, y aunque el programa hace una cuidadosa selección para emparejar a los comensales, siempre pueden encontrarse sorpresas. En algunos casos, porque las personas que plantea la producción del programa no tienen la suficiente química entre ellas y, en otras, por las sorpresas orquestadas dentro del propio show.

Así le ha ocurrido a Raúl, un joven murciano de treinta años que al entrar por la puerta del restaurante se encontró con una señora de mediana edad con sesenta años: Inmaculada. Si ya venía asustado por la incertidumbre ante qué se iba a encontrar, el shock ha sido mucho peor al encontrar algo que definitivamente no esperaba: "No es el perfil que había pedido..." En cualquier caso, ha sabido mantener la compostura y a conversar con la mujer.

Y es que en realidad, Inma no era la aspirante a pretendienta de Raúl, sino la madre de esta. En realidad, la pareja del murciano se llama Mar, pero el descubrimiento tampoco ha estado exento de sorpresa, ya que la joven no se parecía en nada a los rasgos de su madre.

La solución estuvo en la historia de Mar, que fue adoptada por Inma a los dos años en Valencia. Sabiendo esto, la conversación ha fluido con más tranquilidad, aunque la muchacha estaba bastante nerviosa ya que confesó que esa había sido su única cita: "Nunca he estado saliendo con nadie porque no había sido una de mis prioridades, he preferido a mis amigos, viajar, estudiar".

El murciano no solo consiguió rebajar la tensión conversando sobre sus estudios en el extranjero, sino que consiguió arrancarle el primer beso a Mar. Cuando se fueron al reservado para tomar el postre, Raúl le preguntó: "¿Nos damos un piquito?" poniendo al primera piedra de lo que puede ser una hermosa relación.

Al final, Mar confesaba que "He dado el primer beso de toda mi vida delante de toda España, así tengo un recuerdo del programa y de la cita", mientras que Raúl aclaraba que "Me ha parecido interesante y con una hora no me ha dado tiempo a conocerla como se debe".