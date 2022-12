Fue a comisaría para denunciar el robo de su moto y acabó detenida: así le ha ocurrido a Mirela, una mujer granadina que pasó seis días en prisión y que este pasado martes 27 de diciembre contaba su experiencia en Espejo Público.

El programa de Antena 3 se puso en contacto con la abogada de la víctima, Mercedes Fernández, y la propia afectada, Mirela, sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos que la llevaron a terminar encarcelada después de acudir a la Policía para comunicar la desaparición de su propio vehículo.

Durante la trasmisión de Espejo Público, Mirela confesó que está viviendo una auténtica pesadilla y que sigue "a la espera de la resolución sobre lo que ha presentado mi abogada".

La abogada en cuestión, cuenta que reclamaron la confusión que sufrió Mirela tras pasar seis días encerrada: "Si no tenemos respuesta, en seis meses, por parte del Ministerio de Justicia, iremos a la vía judicial solicitando una indemnización por daños y prejuicios".

La abogada en plató, Adela Utrera, ha reconocido el trabajo de Mercedes Fernández en la gestión del caso de Mirela: "Esamos en unas fechas muy difíciles y te has movido muy rápidamente al contactar con el compañero que llevaba a la mujer fugada para proceder a su identificación extrajudicial, dado que en el juzgado no te daban muchas facilidades. Si no llega a ser por Mercedes, Mirela seguiría en prisión".

La historia de cómo Mirela pasó 6 días en prisión por error

La mujer de Granada relataba lo ocurrido a las cámaras de Susanna Griso: "Al llegar del trabajo a mi casa, vi que me había desaparecido la moto. Llamé por teléfono a la Guardia Civil para ver si podía poner la denuncia por la mañana o si tenía que ir en el momento. Me preguntaron la dirección y me mandaron una patrulla. Yo me extrañé. Me subí en el coche, llegué allí, empecé a contar lo de la moto y me dicen que estoy detenida. Me quedé mirándolos y les dije: '¿Detenida por qué, si yo vengo a poner la denuncia de una moto?'.

La respuesta de la Policía cuando Mirela intentó aclarar la confusión fue que "estaba en busca y captura por un delito que cometí en Palma de Mallorca. Me quedé sorprendida porque yo no había salido de Almuñecar".

Mirela reconoce que "estaba muy agobiada porque yo pensaba que iba a cumplir una condena que no es mía, eso es insoportable. Sin saber nada, sin poder comunicarte. Pasé del miedo al agobio. Es una cosa que no tiene explicación".

Finalmente, al momento de llegar a la cárcel, cuando Mirela iba a ser registrada con sus huellas dactilares, fue cuando los agentes se dieron cuenta de que, en realidad, no estaban ante la persona fugitiva sino otra diferente.