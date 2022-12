Se llama Pilar y es miembra de la plataforma ProSoterramiento: el movimiento vecinal que lucho por la llegada del AVE a la ciudad de Murcia bajo tierra, sin "muro" y sin segregar a los barrios del sur. El pasado lunes 19 de diciembre acudió, junto a otros vecinos, a la inauguración de la nueva línea de alta velocidad que desde el martes 20 conecta Madrid con la capital de la Región.

La plataforma ProSoterramiento estaba invitada al estreno del AVE Murcia-Madrid, y varios de sus miembros (entre ellos, Joaquín Contreras, portavoz de la asociación) viajaron hasta Elche para realizar el último trayecto de la línea y vivir la primera vez que un tren de alta velocidad entraba a la Estación del Barrio del Carmen.

El resto de miembros de la plataforma esperaron fuera de la estación junto a otros curiosos que deseaban ver al Rey Felipe VI y al resto de autoridades, y que finalmente se fueron sin que salieran de la instalación. Pero si algo tenían claro los vecinos de los barrios del sur de Murcia es que no estaban allí por el AVE.

Este sentimiento de desafección de los ciudadanos a la llegada del AVE, se ha reflejado a la perfección en un vídeo que se ha viralizado a lo largo de esta semana. En la grabación, recogida por el periodista Cecilio Cean, Pilar explica de forma contundente el motivo por el que la plataforma ProSoterramiento estaba presente en la inauguración de la línea de Alta Velocidad: "No estamos aquí para recibir al AVE, estamos aquí para que quede constancia de que de que el AVE vienes soterrado gracias al trabajo de una plataforma seguida por miles de murcianos que se han encargado de hacer el trabajo que correspondía al alcalde, y es mejorar el urbanismo de la ciudad".

La mujer se hace eco de una de las demandas históricas de los vecinos, en la que se enmarcaba la llegada del AVE soterrado al barrio del Carmen: "Regenerar el sur y dejar de invertir en el norte, que el sur lleva 200 años pagando impuestos al Ayuntamiento y ni recibe mejoras urbanísticas ni recibe equipamientos como está recibiendo en el norte".

Además, aprovecha para reprochar al exalcalde de Murcia, José Ballesta, que él era el responsable de defender los intereses de los vecinos, pero "estaba escondido y que se avergonzó de pasar un día de romería y que fue la policía quien lo cambió en un coche para pasar él la zona donde estaba la Plataforma ProSoterramiento con un cartel para que ni siquiera verlo ni que pudiéramos verlo".

Por último, Pilar explica que frente a la celebración por la llegada del AVE, "reivindicamos el trabajo de la población, frente al trabajo de los políticos que no hicieron nada". Y deja claro que "no estamos recibiendo al AVE, estamos haciéndonos valer de que el soterramiento fue gracias a la población, no a los políticos".