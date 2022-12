Nathy Peluso fue la última invitada de uno de los podcast más escuchados en la actualidad, 'La Pija y la Quinqui', copresentado por la cartagenera Mariang. Durante la entrevista, la cantante habló sobre su pasado universitario en la ciudad de Murcia, donde dijo haber sido "feliz" y haberlo pasado "genial".

La artista argentina estudió un año Comunicación Audiovisual en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia (UMU). Aunque no terminó el grado, pues dichos estudios no eran su verdadera vocación, el poco tiempo que pasó en la capital murciana fue especial para ella.

"Era feliz en esa época. Lo pasé genial", afirmó Nathy Peluso en la entrevista, donde relató detalles de su vida universitaria como que compartía piso con otros estudiantes en un piso "con una habitación muy pequeña". También contó que trabajaba los fines de semana en bares y hoteles, donde actuaba durante cuatro horas y le pagaban 50 euros. "Ahorraba para pagarme la uni", apuntó.

Ese dinero también le servía para darse algún que otro capricho: "Me iba a Mercadona y decía 'hoy festín'. Me compraba los nuggets congelados y un tomate y me veía Breaking Bad... era feliz".

Aunque la cantante dijo haber sido de las alumnas que sacaba buenas notas, no todo fue estudiar. Durante su intervención en el podcast destacó el ambiente fiestero de la ciudad. Nathy Peluso contó que "iba a las paellas" de la UMU y tomaba cañas por el centro. "Que si cervecita en las tascas...", recordó con cariño la artista.

Nathy Peluso agradeció a 'La Pija y la Quinqui' la oportunidad para hablar sobre Murcia: "La gente decía que rehusaba de mi pasado y eso no es para nada realidad porque yo estoy muy orgullosa de mi pasado y gracias a todo eso acabé donde estoy hoy". "Gracias a Murcia Nathy Peluso está donde está", señaló con risas el presentador que acompaña a la cartagenera Mariang, Carlos.