El pronóstico climático para los próximos días, por fin, anuncia frío: después de unos meses de verano con máximas históricas y un otoño con anomalías de más de doce grados, ya empiezan a asomar unas temperaturas más próximas a lo que es habitual por estas fechas. Esta última semana, además, hemos oído hablar sobre una Bestia del Este que podría afectar a España durante el Puente de Diciembre.

El azote de la Bestia del Este durante el Puente de Diciembre es una gran preocupación para muchas personas que han elegido estas fechas para planificar sus vacaciones más próximas: el tiempo que haga en nuestro destino puede condicionar desde qué vamos a poder visitar, las fotografías que vamos a sacar o hasta si se cancela alguno de nuestros vuelos.

Aunque no hace falta alarmarse, muchas personas se ponen a temblar cuando escuchan que puede llegar una Bestia del Este porque, en 2018, ya sufrimos los efectos de una: en aquel entonces se registraron unas temperaturas inusualmente bajas que se llevaron por delante la vida de muchas personas sin hogar y que dejaron sin electricidad a cientos de ciudadanos británicos.

En este caso, aunque las condiciones que provocaron la Bestia del Este en 2018 puedan ser similares, no parece probable que vaya a darse la misma situación. Según explicó el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, al medio Newtral, el nombre de 'Bestia del Este' no es oficial y el fenómeno que se espera para los próximos días no es más que una ola de frío común".

¿Qué es un vórtice polar? ¿Y un bloqueo atmosférico? ¿Qué significa la "bestia del Este"?

¿Qué es en realidad la Bestia del Este que asoma por Europa?

Los centros climáticos han detectado la formación de un anticiclón de bloqueo en Escandinavia que, sumado a una zona de bajas presiones en el Mar Mediterráneo, podría crear un pasillo de vientos muy fríos procedentes de Siberia. En todo caso, según comentan desde AEMET, en España podría producirse un episodio de inestabilidad climática con lluvias en la costa mediterránea y en las islas Baleares o Canarias, pero es muy poco probable el azote de una ola de frío fuera de lo normal.

El aviso de Copernicus sobre las olas de frío para este invierno

Si bien la Bestia del Este no parece que vaya a tener mucha relevancia en España, es cierto que desde el Servicio de Cambio Climático Copérnicus se apuntó a un invierno con temperaturas más elevadas de lo normal, pero con un riesgo bastante alto de sufrir olas de frío extremas.