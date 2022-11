Aunque la ganadora de la séptima edición de MasterChef Celebrity ha sido Lorena Castell, la auténtica protagonista de la temporada ha sido Patricia Conde. Tras un comunicado donde la actriz ha denunciado la presión y la falta de autenticidad en la televisión, cientos de fans han comparado en redes sociales su caso con el de otros aspirantes que han participado en programas anteriores, como María del Monte o Xuso Jones.

Entre el boicot y la renuncia, Patricia Conde se arrogó todas las miradas de la final (y el cabreo de los jueces) con un comportamiento que ponía de manifiesto lo "bloqueada y sobrepasada" que se encontraba.

Jordi Cruz dedicaba unas palabras tan duras como los comportamientos que la presentadora ha querido denunciar con su extravagante comportamiento: "Patricia ha sido una absoluta decepción. Y lo peor es que parecía que cada vez que te intentábamos reconducir, te tomabas a pitorreo nuestras palabras. Te he preguntado muchas veces y todavía no he escuchado algo que yo pueda entender".

Conde intentaba justificarse ante Jordi: "A ver Jordi, ya te he dicho que tengo mucho sueño, que estoy muy cansada, que no he parado en estos últimos días y he llegado aquí como que solo tengo ganas de dormir. Estoy muy cansada. En ningún momento me lo he tomado a pitorreo". Aunque finalmente ha reconocido antes las cámaras que "venía contenta, venía con energía, pero luego me he metido en la cocina y he dicho: otra vez a sufrir y me he venido abajo".

Comparan a Patricia Conde con María del Monte

Las redes sociales han comparado la respuesta de Patricia Conde a la presión y a las prácticas excesivas del programa con la despedida que dio la cantante María del Monte en la primera edición de MasterChef Celebrity; "Yo no voy a cocinar, si me lo permitís. No sé para dónde tirar, si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa. Y a mí me gusta disfrutar de las cosas y no estoy disfrutando".

Antes de dejar sus cuchillos y abandonar el programa, la artista se dirigió a Samanta Vallejo, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz: "Me gustaría deciros una cosa a los tres, aparte de daros las gracias por vuestros consejos. Deciros que no es necesario tener todo el día la cara del fiscal de Morena Clara para hablarle a la gente".

Estas no son las únicas ocasiones en las que distintos participantes denuncian las malas prácticas de la producción de MasterChef, el cantante murciano Xuso Jones ya se confesó que había adelgazado hasta siete kilos en diez días por las cosas que había visto durante la grabación del reality.