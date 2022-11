La polémica sobre Pablo Motos ha abierto el cajón de la hemeroteca: de él han salido muchos vídeos polémicos con entrevistas del presentador de 'El Hormiguero' a varias mujeres como Ana de Armas, Elsa Pataky o Victoria Maestro, donde su actitud machista durante la entrevista es innegable.

El motivo por el que se han rescatado todos estos vídeos sobre el pasado del presentador es que, tras una campaña del Ministerio de Igualdad contra la Violencia de Genero donde se hacía una alusión a la entrevista de Elsa Pataky, Pablo Motos respondió durante diez minutos intentando demostrar que no había tenido comportamientos machistas, y que trataba a todos los invitados por igual, independientemente de si eran hombres o mujeres.

Los cortes de varios programas, especialmente los que se emitieron cuando 'El Hormiguero' se alojaba en Cuatro, no dejan margen a la opinión sobre las malas prácticas del entrevistador y ya han corrido como la pólvora a través de redes sociales.

El sketch de José Mota sobre el machismo de Pablo Motos

El vídeo que han recuperado las redes sociales pertenece al especial de 'Nochevieja con Mota' que se emitió en Televisión Española el último día de 2017: en él se puede ver cómo el humorista imita a Pablo Motos haciendo una entrevista a Garbiñe Muguruza, cuando se convirtió en campeona de Wimbeldon.

Todas las preguntas tienen ese marcado toque personal, donde es más importante la vida privada de la tenista que su trayectoria profesional: “Estamos con la reciente campeona del torneo de Wimbledon, Garbiñe Mugurza. Hay una pregunta que todos los espectadores que nos siguen quieren saber, ¿casada o soltera?”

También le pregunta ¿para cuándo tener hijos? ¿Temes que se te pueda pasar el arroz?; ¿Te gusta la cocina?; o “de todas las rivales a las que te enfrentas, ¿Cuál piensas que es la más atractiva, la rusa o la francesa?”.

Aunque en el vídeo no se dice explícitamente que el imitado sea Pablo Motos, al igual que en el anuncio del Ministerio de Igualdad, las redes no han dudado en contraponer las dos situaciones y denunciar que en este caso Antena 3 no inició una campaña para tumbar la broma.