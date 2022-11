Cristina Scuccia, más conocida como Sor Cristina, saltó a la fama en 2014 cuando ganó el concurso de 'La Voz' en Italia; ahora, la que fuera religiosa ha roto su relación con Dios para venir a España y trabajar como camarera mientras desarrolla su carrera como artista.

Su voz dio la vuelta al mundo con la interpretación del tema 'No One' de Alicia Keys en 'La Voz' y llegó tan lejos que incluso recibió un tuit de la artista original. Después lanzó su primer single, una versión de 'Like a virgin' de Madona y llegó a visitar programas como 'El Hormiguero'.

Después participó en los musicales 'Sister Act' y 'Titanic', compaginando su carrera con las labores religiosas hasta que el pasado domingo hizo una aparición estelar en el programa italiano 'Verissimo' donde hizo gala de un sorprendente cambio de estilo: ataviada con un pantalón rojo, contó que había colgado los hábitos y se había venido a vivir a España para seguir desarrollando su profesión como cantante mientras se sostiene económicamente como camarera.

La joven aseguró que Sor Cristina sigue dentro de ella, y que había "realizado un camino maravilloso en el que ha habido dificultades" pero en el que finalmente ha conseguido sonreír "aún más que en el pasado".

Respecto a su relación con Dios, asegura que "sigue creyendo" y que no tiene intención de "abandonar su camino de fe". Cristina explicó en el programa cómo después de 15 años siendo religiosa se había planteado su vida a raíz de la Pandemia; que tuvo que recibir apoyo psicológico para salir "de la oscuridad" y que no se encontraba dentro de su hábito de religiosa.

Al ser preguntada sobre su posible futura vida amorosa, Cristina confirmó que "cree en el amor" pero que no es su prioridad actualmente: "Tienes que cuidarte, amarte, antes de poder amar a los demás".