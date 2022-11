El encendido de las luces de Navidad es un gran acontecimiento para cualquier ciudad, pero en Vigo se vive con especial entusiasmo: así lo ha demostrado su alcalde, Abel Caballero, en el acto de inauguración, donde ha asegurado que en la ciudad gallega daba comienzo la Navidad para el globo terráqueo: "A las 19:00 de la tarde, cuando encendimos las luces en Vigo, empezó la Navidad en todo el planeta. Esto es ya un acto oficial que todos los países del mundo reconocen".

El pontevedrés se atrevió a insinuar que tenía control sobre los fenómenos atmosféricos, y que había publicado un "decreto" y "mandato para que la lluvia pare" a las 19:00 cuando iba a comenzar el acto de encendido.

El llamativo entusiasmo del alcalde de Vigo no pasó desapercibido al presentador más famoso de Antena 3, Matías Prats, que puso el acento antes de comenzar la entrevista en directo preguntando a Caballero por su talante: "¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, alcalde. Enhorabuena por el espectáculo. A mí me llama la atención no solamente las luces, por supuesto, sobre todo. Pero también la emoción que le echa usted".

Después de la introducción, Prats introducía uno de sus clásicos remates que en este caso ironizaba con la efusividad que había demostrado el alcalde de Vigo: "¡No he visto un tipo más encendido a la hora de presentar un acto de estas características!".