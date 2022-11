Este sábado el sorpresón en el concierto del Cartagena Jazz Festival no la ha dado ningún artista al que no se esperaba, tampoco un telonero... El momentazo de la mañana lo ha protagonizado un hombre sobre el escenario, que ha provocado un parón en medio del show. Ya que se han puesto de moda en la Región de Murcia estos momentos tan surrealistas...

Era el turno para actuar de la Big Band del Conservatorio de Música de Cartagena, cuando, en medio de las bandas sonoras que estaban interpretando versionadas a jazz, uno de los asistentes ha irrumpido en el escenario. Lo cierto es que parece haberlo hecho con la complicidad de la formación cartagenera dirigida por Ginés Martínez Vera.

De hecho, ya con el micrófono en mano, lo primero que ha hecho es darle las gracias al director. Luego ha venido el discurso, que ha tenido un toque de comedia romántica americana: escúchese su espanglish.

"Baby, tú eres la mujer de mi vida. You are the woman of my life. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Siempre. Por eso, quería decirte...", ha dicho el cartagenero romántico.

Ahí ha interrumpido su discurso para hincar rodilla y sacar el anillo: "Baby, ¿quieres casarte conmigo?". En ese momento, esperando la respuesta de la novia, la banda ha comenzado a tocar de nuevo a modo de celebración. Parece que, aunque no se escuche por los aplausos, la respuesta ha sido afirmativa, dado que el anillo se lo ha llevado. Habemus boda.

"Hasta pedida de mano hemos tenido este año en el Cartagena Jazz Festival".