José Luis Gil, el actor que interpreta a Enrique Pastor en 'La que se avecina' y que saltó a la fama por su papel de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' sufrió un infarto cerebral el año pasado. Esta semana, su compañero Jordi Sánchez (Antonio Recio en el programa de Mediaset) se ha dirigido a los medios de comunicación para dar más detalles sobre el estado de salud de su compañero.

El actor revela que visitó José Luis, que se encontraba con Natahlie Seseña, y recibió un anuncio esperanzador: "Lo que me dicen los que han ido después que yo es que cada vez está mejor y yo encantado".

En declaraciones a Europa Press, Jordi Sánchez ha profundizado en su relación con 'Enrique': “Todo lo que me han escrito en la serie, gran parte de las aventuras y desventuras, han sido con Jose. También con Nacho Guerreros y con Nathalie Seseña, entonces era un compañero con el que coincidía a diario. Hay otros que a veces pasan quince días y no los he visto porque no coincidimos, pero precisamente con José nos veíamos muchísimo. ¡Cómo no lo voy a echar de menos!”.

Al respecto, ha confesado que lleva "quince años trabajando con él todas las mañanas, muchas tardes y muchas noches y hemos charlado mucho. Al final, es un compañero con el que me he entendido muy bien".

¿Qué ha pasado con Enrique Pastor en LQSA?

Una de las noticias más terribles para los fans, preocupados por el estado de salud de José Luis Gil, es que debido a su delicado estado de salud no participará en la próxima temporada de 'La que se avecina', que estrenará su decimotercera temporada el próximo 18 de noviembre.

La forma de justificar la ausencia del personaje de Enrique en Mirador de Montepinar ha sido un viaje a Estados Unidos, donde se encuentra su exmujer y su hijo.