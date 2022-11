Ayer se vivió uno de los momentos más dramáticos de la temporada en 'La Isla de las Tentaciones', aunque es un récord difícil de superar en un programa que se basa en cómo las parejas ven cómo sus respectivos compañeros les están siendo infieles. Ana Nicolás, la joven murciana que ingresó junto a su novio, Cristian López, el pasado 8 de noviembre ha protagonizado el instante más comentado de la cuarta hoguera.

En una noche realmente turbulenta, Sandra Barneda ofreció por primera vez a las imágenes de sus parejas. Ante las imágenes del novio de Ana, Paola pregunta en voz alta si "¿Estaban follando"? A lo que Tania consta con gravedad que sí. Inmediatamente después vemos cómo Ana reacciona marchándose de la hoguera y corriendo con la playa para huir de la terrible revelación al grito de "¡Que le jodan, me voy para Murcia!".

¿Qué vio Ana para marcharse a Murcia?

Hasta que llegaron a 'La Isla de las Tentaciones' Cristian sostenía que los celos de Ana no tenían fundamento, llegando a decirle que estaba "loca" solo por imaginar que podía serle infiel con otra chica cuando él no estuviera presente. Su incursión en el programa era, en principio, una forma de demostrar que las sospechas de Ana no eran ciertas y que ambos eran la pareja ideal: tal y como pudimos comprobar ayer, no fue así.

Tal y como intuía Ana, Cristian se dejó llevar desde el primer momento: haciendo comentarios subidos de tono, piropos y tonteando con dos tentadoras, María de los Ángeles y Jessica. La murciana no aguantó más al ver lo que estaba ocurriendo, poco después de que ambos se dijeran adiós, y salió destrozada de la hoguera con la frase que ya se ha hecho histórica del programa.

Y es que mientras Ana sufría, Cristian no solo estaba tonteando: al ver que se encendía la luz de la tentación, beso a ambas solteras para deleite de sus compañeros en supuesta 'venganza' hacia Ana.

Después, María de los Ángeles terminó en la habitación de Cristian donde consumaron su pasión en el baño. Al día siguiente, él aseguraba que no la había liado, aunque "hubo acercamiento. La situación era hardcore", pero sus compañeros no le creían: Javi lo apodó Karim Benzema y Andreu 'el enterrador de almas'.

¿Quién es Ana de 'La Isla de las Tentaciones'?

Ana Nicolás, la joven que abandonó la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones' al grito de "¡Qué le jodan, me voy a Murcia! Es una murciana de 22 años que cuenta con más de 33,9 mil de seguidores en Instagram y 47,7 mil en TikTok.

La murciana ingresó en la quinta temporada de 'La Isla de las Tentaciones' junto a su novio, Cristian, para comprobar si su relación con él era realmente lo que parecía. Según se sabe gracias a las redes sociales, tiene una hermana con la que hace bailes en TikTok, una perrita a la que adora y lleva (o llevaba) 3 años de relación con su pareja.