El directo puede traicionar a cualquiera, y la historia de la televisión está llena de patinazos de periodistas y presentadores. Los gazapos son una categoría de humor en sí misma, y entre ellos hay grandes momentos como "el pepino" de Beatriz Pérez Aranda, el "Telediario del Gobierno" de Alejandra Herranz, el "Yo voy a mear" de Fátima Plata, "No se quiere bajar la guarra" de Vicente Vallés en Antena 3 Noticias o el ataque de risa de Pedro Piqueras cuando ponía el vídeo viral de la "profunda desinfección" del metro de Bilbao.

Parece que pasar muchas horas delante de las cámaras es lo que tiene y, quien más quien menos ha tenido su pequeño desliz que ha terminado volviéndose viral.

La polémica expresión de Kika Frutos en directo

La última periodista en sumarse a este club ha sido la murciana Kika Frutos, que el pasado martes 8 de noviembre, durante su espacio en el programa 'Murcia Conecta' de la Televisión Pública de la Región de Murcia dijo una frase que no ha caído bien en redes sociales.

Kika conversaba en directo con Encarna Talavera, conductora del programa, sobre una imagen de Praga a la que habían hecho referencia en el programa del día anterior: Kika confesaba que no sabía cuál era el significado de la curiosa imagen cuando Talavera la interrumpió para preguntarle si llevaba un caramelo en la boca.

Kika le pregunta a Encarna si se le "nota mucho" y si debería quitárselo. Ante las risas nerviosas de la presentadora, Kika coge un papel para quitarse el caramelo de la boca y, mirando a cámara, recomienda al público que no mire: "si sois aprensivos, no miréis".

La archenera le reprocha el incidente en directo, "tienes 24 horas al día para comer un caramelo y tienes 8 minutos de espacio", cuando Kika se escusa del fallo como una estrategia para contener la alitosis. Las críticas ha llegado, no tanto por el incidente, como por la expresión y el ejemplo que utilizó para describirlo: "Y si viene un ricachón aquí, ¿voy a estar yo con peste a 'papo'? Claro, yo tengo que estar con olor a miel".

Para terminar de rematar el momento, Kika se dirige a una persona detrás de las cámaras (Alberto) a quien le pide que no se ría: "En ti no se va a fijar si es hetero. Entonces claro, si viene un ricachón buenorro tendré yo que oler, que no tenga yo peste a papo, yo tengo que oler a miel y limón".

Mientras, Talavera no da crédito a lo que acaba de oír y repite con incredulidad las palabras de Kika. Después, esta explica a qué se refiere con 'papo': "El aliento, ¿no? el papo. Con peste a 'papo'. Imagínate que viene el empresario de mi vida, yo no puedo estar con pestaza de haber comido brócoli y merluza".

El trasfondo machista de la expresión "Te huele el aliento a papo"

Aunque la periodista evita explicar cuál es el significado al que se refería con la palabra 'papo', la expresión corresponde a la acepción vulgar de "parte externa del aparato genital femenino".

Las criticas en redes sociales llegaron cuando Cris (@crisgapink) publicó su reflexión en Twitter: "Ayer una presentadora murciana en la tele dijo que llevaba un caramelo para que el aliento no le oliera a "papo" por si venía un empresario con dinero. No sé si es peor la vulgaridad o el mensaje de después. Quizá era gracioso, pero a mí no me hizo ninguna gracia".

En comentarios, los internautas resaltaron el trasfondo machista de la expresión ("Que la boca te huela a 'papo'), pero también el de la historia que justificaba el caramelo ("Una mujer a la que tiene que olerle bien la boca por si aparece un empresario ricachón").

Yo lo que entiendo es que no le olía en ese momento, solo que siempre lleva por si casualidad en algún momento sí y estar "preparada" por si aparece un empresario (hombre con dinero/poder) — Ana 🏁 (@AnaBarcelona6) November 9, 2022

Imagino que es Kika Frutos,ella habla así,de su boca solo salen palabras vulgares y repetitivas, así se hace notar y qué se hable de ella. — santi (@santi39252673) 9 de noviembre de 2022

Las bromas de ese programa pueden llegar a ser muy violentas si no estás a ese nivel de ordinariez.

Lo peor es que la gente lo que ve en la tele lo legitima, y se legitima ese bajo nivel cultural y así no salimos del pozo. A los que lo subvencionan les interesa, claro. — Redhead (@gloriasaez4) November 9, 2022

Es sencillamente la vulgaridad en persona por mucho que fuerce hablar con las eses.

Siempre con la palabra buenorro o el físico de los mismos en la boca .

Normal que tenga su Instagram lleno de babosos ,

Que poco se le pega de la elegancia de su compañera. — PRUDEN (@PrudenLeonmur) November 9, 2022

No entiendo que una televisión pública pague a alguien por decir tanta palabra obscena y vulgar... Eso es lo que nos identifica a los murcianos??? Eso es lo que queremos para nuestro juventud??? Vaya futuro nos espera!!! Así estamos! Murcia es la última mi.. de España, con razon — Mursiya (@mursiya3) November 9, 2022