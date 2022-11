Sin duda, uno de los vídeos de la semana (o del año) es el de la cantante Anitta bailando a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, durante la gala de Los 40 Music Awards celebrada en Madrid el pasado viernes 4 de noviembre Wizink Center.

Durante la interpretación de 'Envolver', la artista brasileña sorprendió dedicando un "perreo" de infarto a la política, pero según ha confesado la propia Anitta en una entrevista al programa 'La Resistencia', ella no tenía ni idea de quién era Ayuso: "Lo supe hoy", relataba a David Broncano en la emisión del pasado lunes 7 de noviembre.

Está claro que @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí

¿Quién creía Anitta que era Ayuso cuando le 'perreó' en Los 40 Music Awards?

La brasileña ha explicado que volvía sin tiempo para ensayar de un viaje en Nueva York y que, ante la imposibilidad de preparar el show se encomendó a "la luz, Dios, y yo". Le comentó a su publicista que "quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que la gente quería mucho".

Ante el asombro de Broncano, que entre risas aseguraba que Ayuso "podría ser perfectamente la hija de Bolsonaro" (el expresidente ultraderechista de Brasil), Anitta no salía de su asombro: "¿En serio? No lo sabía".

𝗔𝗻𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗮 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼



Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de noviembre de 2022

La confusión durante la gala vino porque, según explicaba la artista, su publicista le indicó que Ayuso era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero un embrollo lingüístico le llevó a pensar algo completamente distinto: "En mi país está el presidente; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto".

Al escuchar "presidenta de la Comunidad", Anitta aclara que pensó que "era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que aquí el estado se dice comunidad".

La reacción de Ayuso al perreo de Anitta en 'El programa de Ana Rosa'

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó el plató de 'El programa de Ana Rosa' para explicar lo ocurrido durante la gala de Los 40 Music Awards. Allí, reconoció que ni se esperaba el baile ni es especialmente asidua a este tipo de ritmos: "Yo no hice perreo de nada, yo no hago eso" y "Estuve hablando con Anitta antes, pero no me esperaba eso".

Según relataba a la presentadora, Ayuso se sintió como "Paco Martínez Soria, no sabía dónde mirar y cuando vi eso dije, bueno pues adelante". "Pasó y ya está, me hizo gracia y la fiesta fue una maravilla".