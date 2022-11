Recoger los excrementos de un perro que hace sus necesidades en la calle es una obligación de su dueño, aunque algunos siguen 'pasando' de hacerlo sin comprender que la vía pública es de todos. En España no hay una norma con rango de ley que regule este asunto, dado que se consideran residuos urbanos. Sin embargo, es una cuestión de civismo que, de no cumplirse, se castiga con sanciones económicas.

¿Cuál es el problema? Que algunos miran a ambos lados y, una vez que los vecinos están despistados, se largan, dejando el regalito en medio de la calle, una práctica que les sale casi gratis. La realidad es, según un estudio con fecha de 2019, que en España se pone una media de 21 multas por ciudad por no retirar los excrementos, lo que supone menos de dos sanciones al mes. Además, en la mayoría de capitales son multas 'leves', de entre 60 y 600 euros. A eso se suma que no puede haber un policía en cada esquina para que no se haga algo que sabemos que está mal.

Con este panorama, hay vecinos que se aventuran a tomar sus propias medidas, hartos de plantar la suela del zapato encima de las necesidades de los animales. Es lo que ha hecho una mujer de Alcantarilla, en Murcia, que ha utilizado su propio método para dejar en evidencia al dueño del perro que, al parecer, siempre defeca en el mismo lugar.

La vecina ha decidido 'marcar' el 'escenario del crimen': ha rodeado los restos que se ha encontrado en la acera con carteles que contienen mensajes (que no son precisamente educados, tampoco), y que hacen resaltar el excremento alrededor del que están posicionados. Según las imágenes compartidas en redes sociales, lo ha hecho en dos puntos del municipio murciano.

"Marrana, cómete tus mierdas"; "puerca, cerda"; "ya te pillaré"; "marrana, echa tus mierdas en tu casa" y "sé quién eres, sonríe, te estoy vigilando, puerca" son algunas de las lindeces que le ha dedicado de su puño y letra. Sin insultos y con la calle limpia seguro que se pueden ahorrar muchos enfados...

"En Alcantarilla hay alguien que no recoge las cacas de su perro, una vecina se ha enfadado y ha optado por ponerle mensajes junto a ellas".