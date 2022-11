Vitoria ha sido testigo esta semana de una disputa cuanto menos curiosa: una familia ha intentado llamar 'Hazia' a su hija recién nacida y la jueza del Registro Civil se ha impedido porque "la palabra propuesta significa en el euskera usual ‘semen”. El objetivo de los padres era llamar a la pequeña, que nació el pasado 22 de octubre, "semilla", cuya traducción en euskera es 'Hazia'.

Pero la jueza ha tirado para atrás esta decisión por entender que tiene connotaciones sexuales, al poder interpretarse también como "semen" y no existir ninguna otra persona con el mismo nombre en España.

La familia, en contra de la decisión de la jueza que prohíbe llamar 'Hazia' a su hija

En el puesto de 'Hazia', la jueza ha decidido inscribir a la niña como "Zia" porque “resulta fonética y semánticamente equivalente al inicialmente solicitado” y carece de las "connotaciones negativas" que llevaron a rechazar el nombre inicial.

La familia se ha opuesto diametralmente a esta decisión, y ha anunciado que presentará alegaciones ante la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fé Pública de Vitoria para recurrir la decisión de la jueza y, finalmente, poner a su hija el nombre elegido originalmente.

En declaraciones al medio El Correo Vasco, la abuela de la pequeña ha clamado contra la decisión de la jueza con varios argumentos: no considera que nadie pueda asociar el nombre de 'Haiza' a un término peyorativo en euskera, aunque reconoce que, efectivamente, "el semen es un tipo de semilla".

Además, no entienden por qué se aplica esta política con el nombre de 'Haiza' y no con otros: "Creemos que lo que pasa es que una de las acepciones de 'hazi' es semen, pero es que una de las acepciones de Pilar es Columna y no por ello se prohíbe el nombre" y se cuestionaba "¿Por qué se admite Zigor, que significa castigo, y no Hazia?".

¿Qué opinan los usuarios sobre la polémica con 'Haiza'?

Te llamas Dolores,pero te horroriza que alguien llame Zigor (penitencia) a su hijo.

Te llamas Pedro,pero Arkaitz (roca) te parece gracioso.

Te llamas Rocío,pero no entiendes como alguien puede llamarse Hodei (nube).

Te llamas SEMEN pero Hazia (semilla) te parece mal. pic.twitter.com/fTuuRk8Awo — Ane Lindane (@AneLindane) 3 de noviembre de 2022

Nadie, NADIE que hable euskera piensa en “semen” cuando oye “Hazia” igual que nadie piensa en marihuana cuando oye el nombre “María”. https://t.co/6pKUkxy6Ve — Mikel 🏳️‍🌈 (@maik_sama) 2 de noviembre de 2022

No os lo vais a creer pero se ha llenado Twitter en las últimas horas de españoles que no saben ni media palabra de euskera a explicarnos a los vascos que cuando oímos “Hazia” nos viene a la cabeza “semen” en vez de “semilla” cuando literalmente a nadie que hable euskera le pasa. https://t.co/0fKFq6ILpf — Mikel 🏳️‍🌈 (@maik_sama) 3 de noviembre de 2022

Nunca había usado "hazia" semilla, para referirme al semen... Pero resulta qye en España hay hombres que se llaman directamente Semen.



Eskerrik asko @AneLindane pic.twitter.com/bymBEVLxDx — Kurro (@Kurro_a) 3 de noviembre de 2022