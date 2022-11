Belinda Sanders, el nombre de esta mujer australiana, ha dado la vuelta al mundo gracias al increíble cambio que ha dado junto a su hijo Kobhi, de 11 años. El pequeño pidió ayuda a su madre para bajar de peso y eso la dejó totalmente en shock. Ella, con un peso de 100 kilos, canceló un día antes su cirugía de banda gástrica y pactó con su hijo perder juntos peso.

Sanders, de 46 años, ha confesado en declaraciones en medios de su país que “Cuando mi hijo me pidió ayuda, me di cuenta de que le había fallado y que la cirugía no iba a arreglar nada, así que decidí cancelarlo a última hora para enseñarle a mi hijo a seguir unos hábitos saludables”.

“Odiaba cómo me veía en el espejo”

Belinda, que es una mujer sociable y extrovertida, empezó a sentirse muy disgustada cuando se miraba en el espejo y tenía mucho miedo de acercarse a una báscula. Empezó una dieta vegetariana pensando que le ayudaría a bajar de peso, pero la aliñaba con todo tipo de productos que no eran para nada nutritivos.

Su vida llegó a un punto de inflexión y decidió someterse a la operación de banda gástrica, pero justo antes de la cirugía decidió que no era lo que necesitaba y que ella podía perder peso por sí misma y, además, servirle de inspiración a su hijo.

Ella junto a su hijo, que con 11 años pesaba 74 kilos, hicieron un pacto: empezar un nuevo estilo de vida saludable de forma conjunta. A partir de ese momento empezaron un régimen de pérdida de peso que incluía distintas opciones de comida, así que no pasaban hambre. Esto lo complementaban con caminatas diarias de hasta 7 kilómetros.

Y los resultados no han podido ser mejores: Belinda ha perdido 30 kilos y su hijo 22. Este caso ha dado la vuelta al mundo y las fotos del antes y el después de ambos han sido compartidas por miles de personas en las redes sociales.