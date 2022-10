No sabemos si Julia Roberts ha estado o sabe siquiera que Murcia existe, pero desde aquí hemos hecho todo lo posible para que así sea: con motivo del cumpleaños de la estrella de Hollywood, un usuario de Twitter ha querido dedicarle uno de los regalos más murcianos que hay.

Y es que la protagonista de grandes hitos del cine como 'Pretty Woman', 'Notting Hill' o 'Erin Brockovich' cumplió el pasado 28 de octubre cincuenta y cinco años y, aunque sabemos que no es muy amiga de la ostentación y la exhibición de las celebridades, sí publicó una fotografía en su cuenta de Instagram: ¡Sintiendo el amor y la magia en mi 55º cumpleaños! Mi taza rebosa.

Detrás de una taza y con globos, la actriz posaba divertida y natural para celebrar una de los días más especiales del año en una publicación que ya supera los 325.000 me gustas.

La felicitación desde Murcia para Julia Roberts

Acompañado del mensaje "En Murcia te adoramos #FelizCumpleañosJuliaRoberts", el usuario Pedro Vera, dibujante de la revista El Jueves, ha publicado un montaje donde felicita a la estadounidense con algunos de los términos más típicos del dialecto regional: "Acho pijo", "Picoesquina", "Muncho", "Zagalico", "Me cago en diena", "A to lo que da", Vintisaih" o "Me da pesambre"; acompañado de una composición de distintas fotos de la actriz con la boca abierta.