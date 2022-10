El cómico murciano Miguel Maldonado ha contado una desternillante anécdota en el programa 'Ilustres Ignorantes' de Movistar Plus sobre cómo viajó en taxi durante más de seis horas entre la ciudad de Jaca, en Huesca y Murcia, debido a una avería cuando se encontraba haciendo un viaje con amigos.

Según ha relatado en la mesa, acompañado de Pepe Colubi y Javier Cansado, el humorista se encontraba en Jaca con unos amigos en una autocaravana antigua cuando "se rompió la caja de cambios". Ante el incidente, el grupo habló con el seguro: nos dicen que no hay talleres, ni aviones, ni autobuses para ir a Murcia, no hay solución ninguna, por lo que sentencian que deben volver a Murcia "En taxi".

Maldonado cuenta que a él le "tocó al lado del taxista", un hombre que por lo que vio "los CDs que tiene en el coche los lleva muy limpios, no sé si me estoy explicando", no le daba buen rollo.

Tras contarle que llevaba 12 horas de viaje, el murciano decide hacer uso de su habilidad para no parar de hablar y así mantener despierto al piloto: "Este hombre va a dormirse de un momento a otro, pero por suerte no porque estoy yo aquí y yo una cosa que sé hacer es hablar sin parar: no bien, no es que yo hable bien, pero puedo ir tirando".

Después de hacer al taxista todo tipo de preguntas que, en determinado punto de las seis horas de viaje, quedaron sin respuesta, la comitiva llega a Murcia. El cómico agradece el trabajo del taxista: "Pues muchas gracias, ha sido un placer", pero este le contesta: "No. No quiero volver a pisar Murcia en mi vida. Por favor, déjame en paz. Muchas gracias".