Aunque Wikipedia es una de las fuentes colaborativas más útiles y reconocidas del planeta, no hay que perder de vista la advertencia de los profesores cuando alertan de que no hay que creer todo lo que vemos en la famosa enciclopedia digital. El sistema de edición de sus páginas, si bien está regido por unos protocolos y procesos controlados, donde cualquier intervención se supervisa por editores experimentados y avalados por artículos anteriores, puede fallar y la prueba de ello está en que Murcia ha sido capital del Festival de la Canción de Eurovisión 2024 durante 8 horas.

Aunque actualmente la página de Wikipedia 'Festival de la Canción de Eurovisión 2024 está vacía después de que el usuario Ruy la borrara a las 04:29 del 29 de septiembre, según podemos ver en la captura compartida por el tuitero LuxaPi la página estaba disponible a fecha del 28 de septiembre a las 8:17 de la tarde (aunque había sido marcada "para ser borrada" y un bibliotecario se disponía a ello).

QUE ES ESTO POR DIOS HAHAHASHAJSJSJS pic.twitter.com/lvpgrYwgyP — LuxaPi 🇩🇪 (@LuxaPi) 28 de septiembre de 2022

Según se puede ver en las capturas de pantalla, Murcia no solo aparecía como capital del Festival de la Canción de Eurovisión 2024, sino que también figuraba la bandera de la Región en el bloque de "Cronología de Eurovisión" detrás de Turín y Reino Unido (que aunque no ganó la edición de 2022, albergará el festival en 2023 a causa de la invasión de Rusia a Ucrania).

ESQ ESTÁ LA BANDERA DE MURCIA IAJSJSJSJSJS pic.twitter.com/xcvCydI3ct — LuxaPi 🇩🇪 (@LuxaPi) September 28, 2022

Aunque la ocurrencia no ha pasado de la broma, muchos usuarios han desmentido la publicación con el argumento de que "Wikipedia no es una bola de cristal", que figura en los estatutos que definen lo que no es Wikipedia y al que apela la última intervención de bibliotecario: ya que es imposible saber dónde se celebrará Eurovisión en 2024 hasta que no se celebre 2023 y conozcamos al país ganador encargado de organizar la siguiente edición.