Ruth Lorenzo se despidió el pasado lunes 27 de septiembre de la séptima edición de 'MasterChef Celebrity' después de caer en la prueba de eliminación donde los delantales negros debían afrontar un reto que fusionara la cocina de Singapur con la Española. Tras quedar junto a Isabelle Junot como la peor propuesta en el reto de la caja misteriosa, el jurado decidió expulsar a la cantante murciana de 'MasterChef Celebrity 7' por haber preparado un plato "demasiado murciano".

Los compañeros de la artista, visiblemente entristecidos por su marcha, le dedicaron unas tiernas palabras antes de que entregara sus cuchillos: "Ay Ruth qué pena, que cariño te tienen tus compañeros están ahí llorando y tristones", comentaba Pepe Rodríguez; o "Me da un mogollón de pena porque para mí Ruth era un pilar. Entonces me quedo con el corazón chiquitito, chiquitito, encogido", apuntaba Lorena Castell.

Por su parte, Lorenzo demostró un coraje sin fisuras, y prometió seguir cocinando y mejorando "por si acaso vuelvo" en la repesca del programa: "Soy una luchadora y nunca jamás me rindo".

En sus conclusiones finales, la torreña agradecía entre lágrimas "la oportunidad de hacer algo que no es mi día a día. La industria de la música es una industria feroz y para las mujeres sobre todo. El haber estado entretenida, el haber aprendido, las miraditas de Jordi y pasar por esta experiencia que es un volcán de emociones. Me lo llevo y espero que mi madre se sienta orgullosa de estas tres semanas de mi paso por ‘MasterChef’ que yo no daba ni la primera", antes de coronar a Daniela Santiago como su ganadora.

Denuncias de "tongo" en la expulsión de Ruth Lorenzo

Pero, aunque Ruth se tomó la expulsión con absoluta elegancia y deportividad, las redes estallaron contra el programa y su jurado por lo que han calificado de "tongazo": "Esta edición ya es bastante penosa como para que echéis a una de las pocas concursantes que valen la pena y que encima conocemos", comentaba la usuaria Mery; mientras que otros apuntaban a un supuesto en chufe de Isabelle Junot (la candidata a la expulsión que se salvó en perjuicio de Ruth): "Algo me da que Isabelle es la enchufada de la edición y va a estar hasta la final, me parece injusto y Ruth ha hecho un buen plato", comentaba Chloe.

Siendo honestos, el plato de Ruth estaba bastante mejor elaborado que el guacamole cutre de la otra.#MCCelebrity — Henboque (@Henboquee) 26 de septiembre de 2022

El jurado de la mierda , me dan rabia injusticias como la de Ruth y más cuando todo el mundo está viendo el tongo con sus propios ojos con la pava de Isabelle #MCCelebrity — Chloe (@chloesisoy) 26 de septiembre de 2022

Nunca espero nada del jurado de este programa… Pero echar así a Ruth Lorenzo, ha sido un veredicto sesgado… Recaiga sobre ellos la maldición panocha.#MCCelebrity — Mr. Hyde (@misteryhyde) 26 de septiembre de 2022

Han tenido la santísima cara de echar a Ruth#MCCelebrity — Ismael 💙 (@Ismaaruuiz) 26 de septiembre de 2022