Esta semana, las redes sociales se han rendido ante el diestro 'Parnasito de Murcia' por un capotazo sublime a un hater en Instagram. La persona detrás de este nombre artístico (ficticio) es José Parnaso: un comunicador y cómico murciano especializado en contenido político que hace unos meses presentó junto a Moi Camacho y Jazmín Abuín el Spanish Revolution Live Show: "un espectáculo que desmonta la actualidad con el humor más satírico".

Según la captura de pantalla que ha publicado en sus redes sociales, el cómico recibió una respuesta ofensiva a una story de la plataforma Instagram donde un usuario lo llamaba "subnormal" y le inquiría sobre si era "antitaurino de esos".

Lejos de dejarse llevar por la provocación, Parnaso contestó con un "quite" en clave humorística al internauta haciéndose pasar por un taurino: "¿Yo? Qué va, si me encanta el toreo. Mira en mis posts, si soy novillero". A lo que el hater respondió confundido que no veía en su perfil "na de toros".

El murciano termino de cuadrar al usuario dirigiéndole a su "otra cuenta" en @parnasitodemurcia, a la que se precipitó presto con un "voy" para encontrar que no existe.

Así, Parnaso terminó de rematar una jugada maestra: "Normal, es que te estaba toreando, ya te he dicho que me encanta el toreo" a lo que el perfil anónimo solo pudo responder derrotado: "Tu puta madre".

Vítores a "novillero" Parnasito de Murcia

"Cogida buena", "Ídolo y amigo", "Set, juego y partido", los comentarios y citas en redes sociales alabando el movimiento del humorista no paran de sumarse a una publicación que ya supera los 16.000 me gustas en Twitter y más de 2.500 retuits.