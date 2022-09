Carlos Alcaraz se ha convertido en un fenómeno mundial al convertirse en el jugador más joven del mundo en alcanzar el número uno del tenis tras su victoria en el US OPEN 22. Aunque el trofeo confirma todas las sospechas sobre la trayectoria que el murciano lleva labrándose durante años, los elogios a Carlitos ya venían de antes y desde diferentes áreas del deporte.

Por eso, a nadie le sorprende que uno de los jugadores más míticos de la historia del tenis se sume a la cosecha de elogios: en una entrevista en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser por Manuel Carreño, John McEnroe se ha deshecho en elogios hacia el palmareño.

La entrevista se produjo en el marco de la Laver Cup: el último torneo donde participará Roger Federer antes de su retirada de las pistas donde John McEnroe participa como seleccionador del Team World: "Me ha encantado ver a Federer. He tenido suerte de comentar unos 200 partidos suyos y ha sido absolutamente increíble: te hace sentir orgulloso de ser parte de su trabajo. Ha sido un jugador bonito de ver, el más bonito de ver jugar al tenis y espero que los jóvenes jugadores se den cuenta de la suerte que tuvieron de verle jugar".

Cuando le preguntaron si sería posible elegir entre Federer, Nadal o Djokovic; McEnroe reflexiono sobre las habilidades de cada jugador en función de las condiciones del partido: "Federer es el mejor en hierba, Novak en pista dura y Nada el mejor en tierra batida".

Respecto a la Laver Cup y las opciones de su equipo, Team World, de ganar, el mítico tenista reconoció que "el formato es bueno para todos, creo que todos los que están aquí son muy competitivos, y sé que hay jugadores en nuestro equipo que estuvieron en el pasado y perdieron. Soy un hombre mayor, pero sigo siendo competitivo, no me gusta perder; supongo que a mis jugadores tampoco: hay algo llamado la ley de los promedios, y con suerte estará a nuestro favor.

“Alcaraz es increíble, no puedo creer lo bueno que es. Jugadores así solo aparecen cada diez años. Es como Rafa, Novak o Roger. No quiero decir que vaya a ser tan bueno, pero me resulta increíble que se mueva tan bien en la pista”



🗣️ John McEnroe pic.twitter.com/gigckTtGsk — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 23 de agosto de 2022

"I love Carlos Alcaraz"

No es la primera vez que McEnroe dedica una palabras a Carlitos, ya en agosto reconoció en declaraciones a ESPN Tenis que "Alcaraz es increíble, no puedo creer lo bueno que es. Jugadores así solo aparecen cada diez años. Es como Rafa, Novak o Roger. No quiero decir que vaya a ser tan bueno, pero me resulta increíble que se mueva tan bien en la pista".

Ahora, ha actualizado su opinión sobre el murciano tras la victoria del US OPEN a quien entregó el trofeo en mano el pasado 12 de septiembre en la entrevista a El Larguero: "Me encanta Carlos (I love Carlos). Le pone una energía increíble y es un chico fantástico: mira lo que pasó en el US Open, hasta los aficionados estadounidenses le adoran. Es increíble. Espero que se mantenga sano y feliz para conseguir más logros".