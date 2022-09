Si preguntan a cualquier mortal, seguramente nos costaría bastante decidir qué pediríamos para comer en nuestro lecho de muerte. Una cosa es tener un plato favorito, una gastronomía predilecta y otra muy distinta diseñara nuestra propia "última cena".

Pero para Dabiz Muñoz (de nuevo 'Mejor cocinero del mundo') no hay lugar a dudas: cuando un miembro del público le preguntó en el congreso gastronómico Madrid Fusión en marzo de 2022 cuáles serían los platos que pediría antes de morir durante la actividad 'Tengo una pregunta para usted'.

El famoso cocinero, que ha sido el centro de varias polémicas por el precio de los menús de sus restaurantes, aclaró durante su conferencia en el congreso que DiverXo es su "restaurante y pongo el precio que quiero. Mi reflexión fue que, si no teníamos público a ese precio es que no teníamos que existir".

También contestó una de las cuestiones que más se plantean a los cocineros españoles: la tortilla ¿con cebolla o sin cebolla. Para responder a esta pregunta tampoco le tembló el pulso: "soy sin cebollista. La gente dice me dice que soy bobo, y no digo que no pueda ser, pero el problema es que la cebolla pochada aporta un excesivo dulzor".

¿Qué comería Dabiz Muñoz antes de morir?

Ni un instante ha tardado el mediático chef en contestar a qué pediría para comer antes de morir: "Los huevos en sartén con trufa de Abraham García (Viridiana), el ceviche con erizos de La Mar de Gastón Acurio, en Lima, y cualquier plato de foie de los que hacía Andoni Luis Aduriz en Mugaritz".

Aunque es difícil calcular el precio exacto del último menú de Muñoz, sí sabemos que actualmente los huevos con trufa de Viridiana tienen un precio de 30€, el ceviche con erizos que se sirve en Miami vale 26 dólares, mientras que el menú en Mugaritz de media tiene un precio de 242€ (aunque habría que desglosar el precio unitario del plato con foie).