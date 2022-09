Desde que Rusia lanzó su chantaje a la Unión Europea para cortar el suministro de gas si no se detenían las medidas para frenar la invasión de Putin a Ucrania, los diarios se han llenado de medidas para ahorrar energía: tanto para el consumo doméstico como industrial. Más allá de la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la guerra de Ucrania ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos a causa del cambio climático, y es que tenemos que empezar a gastar menos electricidad.

Entre estos métodos para ahorrar también se ha colado alguna que otra excentricidad. Por ejemplo, el "coduching" un plan sugerido por Suiza donde se aconseja a los ciudadanos que compartan ducha con su pareja para ahorrar agua.

La noticia, de la que se ha hecho eco Antena 3, ha tenido su repercusión en España. Entre otros motivos, por la réplica de una de las famosas más queridas del momento: la actriz Ana Milán, que sin ser humorista, siempre conquista a la audiencia con sus desternillantes reacciones.

En este caso, la actriz de series como 'Física o Química' o 'Cámera Café' ha revolucionado Twitter con su réplica a esta peregrina idea del país alpino. La frase que ha publicado en la red social contestando a la noticia de Antena 3 ya ha superado los 28.000 me gustas y va camino de convertirse en uno de esos virales que tienen más tela de cortar de la que parece.

Si te duchas con tu pareja y ahorras agua es que la cosa no va bien. Buenos días. pic.twitter.com/YIRizUzhSi — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 21 de septiembre de 2022

"Si te duchas con tu pareja y ahorras agua, es que la cosa no va bien", ha escrito la intérprete en referencia a las parejas que tienen sexo en la ducha (o, en todo caso, a aquellas que no lo tienen). La reinterpretación del consejo suizo para ahorrar agua no ha dejado indiferente a nadie y ha copado las respuestas a la publicación de reacciones de otros usuarios.

Entre ellos, un usuario (Top Europa - Fran) le ha respondido a Milán advirtiéndole de que "cuando se hacen cositas que no son ducharse hay que apagar el grifo, Ana: es como cuando te lavas los dientes y te estás cepillando". Milán, no ha reculado ni mucho menos y le ha contestado que "Sí hombre! Lo que me faltaba! Pasar frío mientras!" a lo que la cuenta le ha dado de su propia medicina: "Si pasa frío, es que algo no va bien".

La ducha en pareja 🚿 🫂 pic.twitter.com/Dn6N1aHrBz — Tú no mandas 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Tunomandas) 21 de septiembre de 2022

Yo así gasto más agua, entre el sexo que no apagas el grifo, que duras, que acabas yendo a la cama para otro y que te tienes que volver a duchar… https://t.co/ipV4ufsfpS — 🅔🅛 🅜🅔🅢🅐 (@el_mesa) 20 de septiembre de 2022

La mejor medida para ahorrar energía es no ducharse. Se ahorra agua, luz, gel y además consigues distancia social. Un 4x1 de toa la vida. Vaya ideas que se sacan..., pero si tiene "nombre" inglés es super cool, you know — Carmen Aguiar (@CarmenAguiarG) 21 de septiembre de 2022

¿Por qué llamarlo “coduching” pudiendo llamarlo “duchambos”? — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN2) 21 de septiembre de 2022