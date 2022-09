"Yo no he matado a nadie" es, según ha revelado El Español, la expresión que ha utilizado el rey Emérito para mostrar su incomprensión hacia el rechazo de su hijo, el rey Felipe VI, a interactuar con él en público durante el funeral de Isabel II.

No han hecho falta más que unas pocas horas para que las redes saquen a colación de la frase unos de los episodios menos comentados de la temprana juventud de Juan Carlos I: el homicidio a su hermano, Alfonso de Borbón, que murió con 15 años de edad a manos de su hermano mayor en Villa Giralda, Estoril, en Portugal.

Una de las piezas que más se ha visto en relación a esta desafortunada relación ha sido un corte de la Radio Televisión Pública Vasca (EITB), publicado por FelixL en Twitter en respuesta a un tuit de Fonsi Loaiza, donde se entrevista al excoronel Amadeo Martínez Inglés (que fue acusado por Injurias a la Corona en 2013 tras un artículo donde criticaba al rey por su postura en el caso Nóos) y al periodista Iñaki Errazkin (autor del libro 'Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones').

El vídeo, comienza con el coronel contando cómo, independientemente de la accidentalidad o no del fallecimiento, se trata de un homicidio: "Hay un delito, un presunto delito, que este hombre (Juan Carlos I) cometió hace muchísimos años, en el año 56, con 18 años: este hombre mató a su hermano, eso lo ha reconocido hasta él. Él ha reconocido un homicidio, pero un accidente: homicidio por imprudencia es un delito".

"Cuando mató a su hermano, era un experto en armas"

Seguidamente, pasa a desmontar el relato principal sobre el suceso: que se trataba de un accidente. Según Amadeo "este hombre tenía 18 años y era cadete, caballero cadete, de la academia de Zaragoza: era un militar profesional, llevaba seis meses de instrucción intensiva militar. Yo también he sido cadete y he estado seis meses, y a los seis meses un cadete español sabe disparar con toda clase de armas: es un experto que se dedica todos los días a disparar".

Continúa explicando que "este hombre, cuando mató a su hermano era un experto en armas y dicen que se le escapo un tiro. A los militares profesionales no se le escapan los tiros tan fácilmente. En primer lugar porque las pistolas tienen tres seguros: tres. Y hay que quitar los tres para poder disparar".

"Mató a su hermano el Día del Amor Fraterno"

Después, la cámara pasa a recoger las palabras del periodista Iñaki Errazkin: "Por cierto, lo mató el Jueves Santo del año 56 (2 de marzo) que, por si no lo sabéis, es el Día del Amor Fraterno: un día muy bueno para matar hermanos. Pues ese día, mató a su hermano y eso supuso ya una fractura de la relación entre él y su el padre porque el ojito derecho del padre era el niño que murió.

"Este hombre de armas le pega un tiro a su hermano en la frente, que no era el destinatario del trono por sucesión, pero que podía serlo por decisión de su padre. Es decir, ese miedo siempre lo tuvo, pero el miedo se le quitó de una forma determinante que fue matando al hermano. Cuidad, es lícito decir, porque es así que "Juan Carlos I es el homicida, porque mató a un hombre, podemos decir sin mentir que Juan Carlos I es un fraticida" continúa explicando el periodista.

"Lo dejó seco introduciéndole la bala por las fosas nasales"

El antiguo coronel, que se declara experto en balística, cuenta que "para más inri, la pistola era un calibre 22: un calibre 22 es una pistola "así" de pequeña que no atraviesa la bóveda craneal a dos metros, rebota: no tiene capacidad. Pero es que en este caso sí, porque la metió por las fosas nasales. Lo dejó seco con una bala en el cerebro introduciéndole la bala por las fosas nasales con un calibre 22. Yo he estudiado este tema como experto en balística y lo he puesto en mis libros, un presunto delito que quiero que se investigue: lo he puesto en conocimiento de las cortes".

"El disparo tiene lugar en un recinto cerrado, en una dependencia cerrada donde vivían. Lo que pasó dentro solo lo sabe la única persona viva que queda que es Juan Carlos".