Sin poder ni imaginarlo, la visita de Laura Pausini a El Hormiguero (Antena 3) le ha traído un buen dolor de cabeza y una lluvia de críticas. La cantante acudió al programa de Pablo Motos cuanto al resto de coaches de La Voz -Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López-, que recrearon el mítico Furor de Alonso Caparrós. El problema llegó cuando le tocó el turno a la ganadora del Grammy Latino por Yo canto.

Pablo Motos intentó 'dar un empujón' a la artista para que interpretara el tema Bella Ciao, una canción que recobró su esplendor gracias a la serie de Netflix La Casa de Papel. Bella Ciao es, en realidad, una canción popular italiana que se adoptó como un himno de la resistencia antifascista. La entonaba la resistencia italiana en la época en la que los nazis ocuparon el país, aunque se dice que la canción es mucho más antigua.

Ese fue precisamente el motivo que alegó Laura Pausini para 'salir del jardín' -de una forma más que rotunda- en el que le había metido Pablo Motos: "Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas".

Y ahí quedó zanjado el tema hasta que, cómo no, las redes sociales se pronunciaron. Entre los numerosos tuits, destacó el de la socialista Adriana Lastra, que atacó de manera directa a la italiana de 48 años. "Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo", escribió.

Ante tanto revuelo, Laura Pausini también se ha pronunciado en sus redes, donde ha dejado claro que no quiere que se le utilice "para hacer propagando política". Y con este mensaje parece que pone punto y final al asunto: "No canto canciones políticas, ni de derechas ni de izquierdas. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy".