Todo el mundo tiene clara la gran utilidad de las reseñas de Google: nos permite conocer de antemano si el sitio que vamos a visitar se ajusta a nuestras expectativas o necesidades, y ayuda a los dueños de los establecimientos a mejorar los detalles que desagradan a los clientes. Pero lo que es una herramienta útil en la mayoría de los casos, se convierte en un arma cargada de odio y falsedad en otros.

No nos faltan ejemplos de bares que reciben reseñas negativas, como esta que acusaba a un camarero de haberle prohibido entrar al establecimiento; o falsas, como esta otra que publicaba una extensa queja sobre un bar que en ese momento estaba cerrado. En la mayoría de los casos, la respuesta de los dueños es ejemplar y comedida: aclarando el malentendido sin entrar al juego de la persona que ha dejado el comentario malintencionado.

Pero en esta ocasión, el resultado ha sido bien diferente. Si la reseña ya había tenido su repercusión por su carácter racista, ha terminado de explotar cuando ha recibido la respuesta por parte del dueño del bar.

Se trata de un local ubicado en Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real llamado Ramonas 2.0. que hace unos días se encontró entre los comentarios de los clientes en Google este texto: "Más de una hora para que nos traigan la comida, luego tienen a un chaval joven, un moro que no tiene ni la ESO, que parece un pollo sin cabeza, solo 'ace' más que dar vueltas, una vergüenza, no volveremos más".

La reseña, basada en una apreciación racista y clasista del camarero, ha cambiado varias veces desde que la respondió el dueño del local en Google: poco después para corregir la falta de ortografía del 'ace' sin la letra h; y finalmente para modificar completamente el discurso diciendo que se habían encontrado "una larva de gusano" en la ensalada".

Sin embargo, a pesar de la vergonzosa xenofobia del primer comentario, ha sido la respuesta del local la que ha tenido una repercusión sin precedentes por su crudeza: "Estimado Enrique, imaginamos que al escribir eso tienes el conocimiento justo para pasar el día o algún tipo de retraso madurativo. Si te tardó como según dices una hora la comida en salir, imagina si llegamos a saber que tienes como hobby prejuzgar a la gente por su país de origen o su tipo de estudios cursados (y más teniendo en cuenta que escribes "aces" sin h...) directamente no hubieras cenado. Quiero pensar que esta reseña es "FAKE". Porque si hay gente que piensa así a estas alturas de la vida nos da mucha pena. Ese "moro", como tú le llamas, es una persona excepcional y es nuestro compañero al cuál siempre defenderemos ante cualquier g1lipollas profundo como tú. Siento mucho ponerme a tu altura y llevar esto al insulto, pero es que no te mereces otra cosa. Buenas noches, nos alegra enormemente saber que no volverás por nuestro local".

Esta clase de "Clientes" deberían tener prohibida la entrada a cualquier establecimiento. pic.twitter.com/16kG7hEWnc — Soy Camarero (@soycamarero) 13 de septiembre de 2022

La publicación, difundida a través de la cuenta de @soycamarero en Twitter ya ha sobrepasado los 8.500 me gustas, y aunque el comentario ha desaparecido del muro del restaurante en Google, gracias a la difusión del acontecimiento se ha llenado de valoraciones positivas que buscan compensar el daño hecho al comercio.