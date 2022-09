La Región de Murcia está haciendo caso omiso al avance implacable del calendario: aunque ya estamos bien entrados en septiembre y el fin del verano está a la vuelta de la esquina, la Comunidad sigue rozando los 40 grados en Cartagena con 34, Caravaca de la Cruz, Lorca o Yecla con 35 y la capital con 37 grados.

Unas temperaturas que, por supuesto, no han pasado inadvertidas para los murcianos que han utilizado las redes sociales para exponer sus quejas ante este calor que ya parece consustancial a la Región. Una de estas usuarias, Ana (ilustradora, diseñadora y "banjista en proceso") según su perfil de Twitter, no solo no ha podido escalar del clima veraniego ni en su propio teléfono: "seguimos a 40 grados diarios en Murcia y Spotify me recomienda su lista "veranito".

Para Ana (en una lectura probablemente sarcástica) la recomendación de Spotify no es una simple casualidad fruto de un patinazo algorítmico: "Es que van a hacer daño", comenta a través de la plataforma.