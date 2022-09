La conciencia sobre el medio ambiente y los derechos de los animales ha provocado un incremento del 34% de las personas que siguen una dieta vegana: actualmente, el 14% de la población española lleva una dieta veggie según el informe The Green Revolution de 2021. Una tendencia que se puede ver claramente sin ir más lejos de los supermercados, que cada día incorporan más opciones sin carne ni derivados de esta a sus catálogos.

Quizá esta popularización de las dietas sin carne expliqué por qué se han viralizado tanto las declaraciones de un joven argentino que ha sorprendido en redes sociales al contar el motivo por el que dejó de ser vegano.

Mario de la Canal ha contado a la periodista del medio Teleshow Tatiana Schapiro la razón por la que decidió abandonar su compromiso con el veganismo: "Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano".

El joven, que en el país latino es conocido como 'el fan de Wanda', explicó que "militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde!'. Entonces no, me fui al McDonald's, automáticamente".

"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro" jaja es la mejor frase que escuché en el año. pic.twitter.com/yYImtBTWdc — Fabipa (@fabipa90) 5 de septiembre de 2022

El joven que dejó de ser vegano porque le mordió un perro, acusado de plagio

Poco después de que se viralizara el vídeo, un usuario salió a responder a la publicación en Twitter destapando que la icónica frase "Deje de ser vegano porque me mordió un perro" ya había sido utilizada por la tiktoker Verónica López Rosell y publicada en El Mundo Today en mayo de 2019.