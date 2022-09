La persona más rica del mundo, CEO de la empresa de vehículos eléctricos Tesla y consejero delegado de SpaceX: podría parecer que Elon Musk lo tiene todo para firmar en el libro de la historia con honores, pero su comportamiento displicente a veces le juega malas pasadas.

Aunque puede parecer difícil que ser una de las personas más importantes del mundo no se te suba a la cabeza, en este caso el multimillonario ha cruzado una de las líneas básicas del marketing y las ventas: y es que el cliente siempre tiene la razón.

Hace unos días, un grupo de 29 propietarios de coches Tesla decidieron ponerse en huelga de hambre para protestar contra los fallos que están encontrando en los vehículos de alta gama. Los dueños de los vehículos denuncian desde filtraciones de agua al maletero hasta problemas para arrancar cuando hace mucho frío o mucho calor.

La protesta se organizó a las puertas de una conferencia en la que Musk participó en Oslo, donde se puede ver a dos decenas de personas agrupadas con un cartel que reza "Tesla Hunger Strike" acompañadas de sus vehículos de la marca.

La indignante respuesta de Elon Musk

A pesar de que Noruega es uno de los mercados principales donde Tesla vende vehículos eléctricos, llegando a alcanzar una cuota de mercado del 12% y más de 20.000 vehículos vendidos en 2021; Elon Musk no solo decidió hacer caso omiso a las demandas de sus clientes, sino que los humilló públicamente con una frase que se ríe directamente de la intención de hacer huelga de hambre: "Por consejo de un buen amigo, he estado ayunando periódicamente y me siento más saludable".

Finalmente, los manifestantes decidieron cancelar la concentración una vez finalizó el evento donde Musk participaba en Oslo.